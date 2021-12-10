عماد الدين حسين: مصر موقفها ثابت من القضية الفلسطينية

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر تمثل جزءا من الحل في لبنان، خاصة لحل أزمة الوقود وهذا ما تم الحديث عنه أثناء التقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، متمنيا أن يتحسن وضع لبنان.

استعادة الآثار المسروقة

وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC» أمس الخميس، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن زيارة وزير خارجية إسرائيل بالأمس إلى مقر وزارة الخارجية في مصر لإعادة الآثار المصرية المسروقة، مبينا أن الحكومة المصرية لعبت دورا مهما وسط تنسيق مع دول مختلفة من بينها إسرائيل لأن مصر لا تريد بقاء الآثار المسروقة خارج أراضيها، خاصة بعد سرقة نسبة كبيرة من الآثار قبل تجريم بيعها، موضحا أن هناك آثار كثيرة تم سرقتها، متمنيا استرداد مصر كل الآثار المسروقة.

موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية

وأوضح رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية حتى في ظل علاقات بين مصر وإسرائيل بعد توقيع اتفاقية السلام في مارس 1979، مبينا أن مصر لن تساوم على القضية الفلسطينية ومصر هي التي تدخلت لحل الأزمة وإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، كما رصدت مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ولكن لم يتم الاستقرار على الجهة التي ستتلقى المال، موضحا أن مصر تحاول التوصل إلى حل حقيقة مبني على حل الدولتين في فلسطين المحتلة، موضحا أن هناك فُرقة بين الفصائل الفلسطينية، ما يسهل على إسرائيل ممارسة الاحتلال، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات من أجل إقامة سلام اقتصادي للسماح للفلسطينيين بالعمل في أرض 48 والإفراج عن أموالهم، وهذا للأسف تسبب في عدم سماع مطالبات إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.