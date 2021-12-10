الرئيس وجه بالرعاية الكاملة لهم.. امتيازات كثيرة للعاملين ذوي الهمم

لا يترك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناسبة إلا ووجه بضرورة توفير الرعاية الكاملة لذوي الهمم والاهتمام الكبير لهم، ولا ينسى أحد، ما قاله الرئيس السيسي، خلال حضوره احتفالية قادرون باختلاف، التي أقيمت منذ أيام قليلة، «إنهم البركة التي تحل على المجتمع بسبب وجودهم».

حقوق وامتيازات كثيرة للعمال ذوي الهمم.. تعيينهم وتخفيض ساعات عملهم

وفي إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية والحكومة بـذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، تسلط «الوطن» الضوء على أهم الحقوق والامتيازات الكثيرة التي كفلها قانون العمل لهم أثناء عملهم وخدمتهم في منشآت القطاع الخاص في النقاط التالية:

- ألزم القانون رقم 12 لسنة 2003، المعروف بـقانون العمل، جهات العمل بالقطاع الخاص، باستيفاء تعيين نسبة الـ5% المقررة لذوي الإعاقة، بشرط تقديمهم شهادات التأهيل لهذه الجهات وفقا لما نص عليه القانون رقم 39 لسنة 1975،بشأن التأهيل.

- تخفيض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الهمم.

نقل العامل لأقرب مكان عمل من محل سكنه

- جواز الجمع بين الساعة الممنوحة لذوي الإعاقة في حالة ما إذا توفر في شأن العاملة شروط الإعاقة، وذلك بحصولها على شهادة من اللجان الطبية المتخصصة بتحديد الإعاقة والعمل المناسب لها، وشهادة تأهيل محددة بها نسبة الإعاقة على أن تكون صادرة في مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بوزارة التأمينات الاجتماعية، وبين الساعة الممنوحة للموظفة التي لديها رضيع حتى بلوغه العامين، وكذا ساعة الحمل بالشهر السادس، حيث أن لكل منهما نطاقه وقواعده ومناط استحقاقه.

- على جهة العمل نقل الموظف من ذوي الإعاقة بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته، وذلك حرصا على الحالة الصحية لذوي الاعاقة .

- لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على 45 يوما إجازة اعتيادية عن السنة الأولى، وطوال حياته الوظيفية.

- منحت المادة 24 من القانون ، ذوي الهمم ميزة الجمع بين الراتب والمعاش.