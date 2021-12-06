«الديهي»: مصر بقيادة السيسي تضرب أروع الأمثلة في دمج وتمكين ذوي الإعاقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد بالأمس احتفالية «قادرون باختلاف» بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، التي حظيت بجماهيرية شديدة وتلاحم مجتمعي مع ما حدث، متابعا: «أمس كان يوما مصريًا بامتياز ببساطة وذكاء المصريين، وما حدث بالأمس فاق كل التصورات والمدونات التي تتحدث عن حقوق ذوي الهمم»، موضحًا أن مصر بقيادة السيسي، تضرب أروع الأمثلة في الدمج والتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة، وهم جزء من النسيج المصري، معتبرًا أن أمس يوما لجبر الخواطر.

السيسي وضع حجر أساس لاكتمال تمكين ذوي الههم

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى قواعد أشار إليها خلال السنوات الماضية، ووضع حجر أساس لاكتمال بناء التمكين لذوي الهمم وجبر خواطر المصريين، معقبًا: «إنسانية الرئيس لا تحتاج لإبراز، فالصور أوضح من أي كلام وكانت القلوب تتلاقى بين الرئيس وذوي الهمم، والكاميرات تلتقط القلوب وعدسات الكاميرات التقطت الكثير من المعاني الإنسانية التي أرساها الرئيس، وكانت فرحة أبنائنا من ذوي الهمم غير مسبوقة».

حوار السيسي مع ذوي الهمم أبوي وإنساني

ووصف الإعلامي نشأت الديهي، حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ذوي الهمم، بالأبوي والإنساني والبسيط والتلقائي، كما عرض الديهي، لقطة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع فتاة من ذوي القدرات الخاصة، تدعى خديجة، فخلال التصوير معها، وجدها الرئيس غير قادرة على الوقوف، فذهب مسرعًا وأحضر لها كرسي، معلقا: «اللقطة دي وقفت عندها، صورة معبرة بشكل كبير، ده أب، الصورة مش محتاجة تعليق حتى لا تفقد معناها».

السيسي رئيس إنسان

وأشار إلى أن الصورة تعبر عن تواضع الرئيس وبساطته وإيمانه بما يفعله، وهي تلقائية لا تهدف إلى تحقيق تريندات، وإنما الرئيس مؤمن بهذا، وهو رئيس إنسان بجد، ويؤمن بما يفعله.