تفاصيل خطة روسيا لغزو أوكرانيا: هجوم متعدد الجبهات بـ175 ألف جندي

كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، أنَّ أجهزة المخابرات الأمريكية حصلت على معلومات تشير إلى أن روسيا تُخطط لشن هجوم متعدد الجبهات على أوكرانيا، في وقت مبكر من العام المقبل.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنَّ ما يصل إلى 175 ألف جندي روسي سيشاركون في الهجوم، وفق مسؤولين أمريكيين ووثيقة استخباراتية، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وكشف مسؤول بالإدارة الأمريكية أنَّ الخطط الروسية تدعو لشن هجوم عسكري على أوكرانيا بعدد قوات يبلغ ضعف ما كان في الربيع الماضي، خلال التدريبات المفاجئة لروسيا بالقرب من حدود أوكرانيا.

تحركات مكثفة لـ100 كتيبة روسية بجانب الدروع والمدفعية

وبحسب المسؤول الأمريكي، تتضمن خطط روسيا تحركات مكثفة لـ100 كتيبة تكتيكية مع ما يقدر بنحو 175 ألف فرد، إلى جانب الدروع والمدفعية والمعدات.

وتُظهر وثائق استخباراتية أمريكية تتضمن صور أقمار اصطناعية، القوات الروسية وهي تحتشد في 4 مواقع، حيث تمّ نشر 50 مجموعة تكتيكية في الوقت الحالي.

في حين أشارت التقديرات الأوكرانية إلى أن روسيا لديها ما يقرب من 94 ألف جندي بالقرب من الحدود، فإن الخريطة الأميركية تقدر العدد بـ70 ألفًا، لكنها تتوقع زيادته ليصل إلى 175 ألفًا.

تحليل يستند لصور الأقمار الصناعية يظهر وصول وحدات حديثا

وقال المسؤول إنَّ تحليل الولايات المتحدة لخطط روسيا يستند جزئيا إلى صور الأقمار الاصطناعية التي تظهر وحدات وصلت حديثا في مواقع مختلفة على طول الحدود الأوكرانية خلال الشهر الماضي.

وأشار المسؤول في الإدارة الأمريكية إلى مخاوف بشأن البرنامج المفاجئ والسريع لتأسيس احتياطي جاهز من جنود الاحتياط المتعاقدين الروس، الذي قال المسؤول إنَّه من المتوقع أن يضيف 100 ألف جندي إضافي إلى ما يقرب من 70 ألفًا منتشرين الآن.

وتعزز المعلومات الاستخباراتية بشأن زيادة محتملة في القوات، تحذيرًا أمريكيًا صدر في وقت سابق الأسبوع الماضي، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد يأمر سريعا بغزو أوكرانيا.

وتشير وثيقة الاستخبارات الأمريكية أيضا إلى أن القوات الروسية ربما تترك معدات في منشآت التدريب، للسماح للهجوم على أوكرانيا بالبدء بسرعة.

حملة دعائية روسية بالتزامن مع التحضيرات العسكرية

ومن الإشارات التي استندت عليها الإدارة الأميركية، أنَّه في أثناء الاقتراب من لحظة الاجتياح، تشن الحكومة الروسية أيضا حملة دعائية.

وقال المسؤول الأمريكي إنَّه في الشهر الماضي، أشارت بعض المعلومات إلى أن وكلاء النفوذ الروس ووسائل الإعلام بدأت في زيادة المحتوى الذي يشوه سمعة أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، لإلقاء اللوم على أوكرانيا في تصعيد عسكري روسي محتمل.

وتشير المعلومات الأخيرة أيضًا إلى أنَّ المسؤولين الروس اقترحوا تعديل العمليات الإعلامية الروسية ضد أوكرانيا لتأكّيد الرواية القائلة بأن الزعماء الأوكرانيين تم تنصيبهم من قبل الغرب، ويكرهون روسيا ويتصرفون ضد مصالح الشعب الأوكراني.