مقتل حوالى 100 إرهابي في عملية عسكرية مشتركة بين النيجر وبوركينافاسو

شهدت عدد من الدول الإفريقية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث مهمة، منها العملية العسكرية المشتركة التي نفذتها قوات النيجر وبوركينافاسو بين 25 نوفمبر الماضي و9 ديسمبر الجاري والتي أسفرت عن مقتل حوالى 100 إرهابي، فيما نددت باريس بالهجوم الذي أدى إلى مقتل 7 من أفراد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي أمس الاول الأربعاء.

وقتل حوالى 100 إرهابي في عملية عسكرية مشتركة نفذتها قوات النيجر وبوركينا فاسو، في الفترة بين 25 نوفمبر الماضي و9 ديسمبر الجاري على الحدود بين البلدين، وقالت رئاستا أركان الجيشين في بيان مشترك، أمس الخميس، إن العملية العسكرية أتاحت تحييد حوالى 100 إرهابي واعتقال حوالى 20 مشتبها به.

مقتل 4 عسكريين من بوركينا فاسو في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع

وأضافت رئاستا أركان الجيشين، أنه خلال هذه العملية العسكرية قتل 4 عسكريين من بوركينا فاسو في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع في شرقي بوركينافاسو، كما أصيب أيضا 13 عسكريا من البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت رئاستا الأركان، إلى أن العملية العسكرية أتاحت أيضا تفكيك قاعدتين إرهابيتين في منطقتي ييريتاجي شرق بوركينافاسو وكوكولوكو غرب النيجر ومصادرة أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة منزلية الصنع.

من جانبها، قالت حكومة بوركينافاسو، إن مسلحين مجهولين قتلوا 14 شخصا على الأقل من أفراد جماعة مدنية موالية للحكومة.

بدورها، نددت فرنسا، أمس الخميس، بالهجوم الذي أدى إلى مقتل 7 من أفراد قوة حفظ السلام التابعة لـ الأمم المتحدة وإصابة آخرين بجروح في مالي أمس الاول الأربعاء.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي، قالت في وقت سابق، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن 7 من أفراد قوة حفظ السلام التابعة لها قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، أمس الأول الأربعاء، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع بوسط مالي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إلى إلقاء القبض على أولئك المسؤولين عن الهجوم ومحاسبتهم.