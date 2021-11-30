مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح بدلتا النيجر.. و«بازوم» يجري تعديلا وزاريا

شهدت عدد من الدول الأفريقية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها، مقتل عاملين اثنين، في الفرع النيجيري لمجموعة «إيني» النفطية الإيطالية وعنصر في قوات الأمن، في هجوم مسلح استهدفهم في دلتا النيجر، فيما شهدت النيجر، تعديلا وزاريا شمل 6 وزراء.

وقتل عاملان في الفرع النيجيري لمجموعة «إيني» النفطية الإيطالية وعنصر في قوات الأمن، فيما أصيب اثنان آخران، في هجوم مسلح استهدفهم في «دلتا النيجر» الغنية بالنفط جنوب شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني والأمن النيجيرية، أوجبيري سولومون، إن عنصرا من المديرية قتل مع اثنين من العاملين في شركة «آجيب النفطية» النيجيرية، الفرع المحلي لـ الشركة الإيطالية، في كمين نصبته لهم مجموعة مسلحة، أمس الاول الأحد في أوكوروما.

وفي النيجر، أجرى رئيس البلاد، محمد بازوم، أمس الاثنين، تعديلا وزاريا شمل 6 وزراء من بينهم وزيرا ‏الداخلية والعدل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

رئيس النيجر يعين حمادو أدامو سولي على رأس وزارة الداخلية

وقال التلفزيون الرسمي، إن بازوم، عين حمادو أدامو سولي على رأس وزارة الداخلية، بينما أسندت حقيبة وزارة العدل إلى إيكتا عبد اللي محمد.

بدورها، نفت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الموافقة على عمليات مشتركة مع جيش أوغندا ضد جماعات إرهابية متهمة بتنفيذ تفجيرات انتحارية في كمبالا.

وأوضح المتحدث باسم حكومة الكونغو، باتريك مويايا في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تقل إنه ستكون هناك عمليات مشتركة بين البلدين، مضيفا: «قلنا إنه ستكون هناك إجراءات منسقة».

وكان دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة، قال في وقت سابق، إن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، أبلغ بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، موافقته على تعاون عسكري مع أوغندا ضد «القوات الديمقراطية المتحالفة».