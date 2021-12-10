من هو الدكتور علاء البحيري شهيد كورونا؟ أجرى عمليات معقدة ودرب عشرات الأطباء

عاش عمره محبا للعلم ومحبا للتغيير في كل شيئ، طور من نفسه ومن إمكانياته عن طريق حضور المئات من الدورات التدريبية سواء داخل مصر أو خارجها، حتى أصبح واحداً من أهم استشاريّ جراحة الأنف والأذن بكفر الشيخ، وأجرى عمليات كثيرة معقدة لم يكن يعرفها الأطباء بالمحافظة.

البحيري نظم ورشا لتدريب الأطباء واستعان بأساتذة جامعات

الدكتور علاء البحيري، استشاري جراحة الأنف والأذن، الذي درب عشرات الأطباء كبارا وصغارا على إجراء جراحات الأنف والأذن المعقدة، وخاصة تلك التي تحدث في طبلية الأذن، فجاء بزملاء من جامعات مصر المختلفة ليدربوا صغار أطباء كفر الشيخ في ورش نظرية وعملية على إجراء تلك الجراحات، حتى أصبح لدى المحافظة مجموعة من الأطباء المهرة الذين يجيدون إجراء تلك الجراحات المعقدة.

الدكتور جمال الجندي، أحد زملاء الدكتور علاء البحيري، قال لـ «الوطن»، إنه عمل على تطوير نفسه، وكانت رسالته هي تدريب وتعليم أجيال من أطباء الأنف والأذن على إجراء الجراحات المعقدة فكان يستعين بأطباء من أقسام جراحة الأنف والأذن بالجامعات المختلفة لتدريب أطباء كفر الشيخ، مسقط رأسه، حتى علم الكثير منهم، وصاروا يجرون الجراحات المعقدة في مستشفى كفر الشيخ العام والمستشفيات الخاصة.

نقيب أطباء كفر الشيخ: كان محبا للعلم وشغوفا

بينما أكد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، أن الدكتور علاء البحيري، والذي توفى مساء أمس إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، كان واحدا من أمهر الأطباء في تخصصه.

وكتب «أبو سمرة» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «كنا كأطباء تخدير نطلق عليه قسم العملية الواحدة، كانت عملية استئصال اللوزتين، هي العملية الوحيدة التي يمارسها طبيب الأنف والأذن، كنا نسمع عن عمليات أنف وعمليات معقدة لطبلة الأذن وعمليات في الأذن الداخلية ولكن أطبائنا لا يجيدوها، إلى أن جاء المرحوم الدكتور علاء البحيري، قاد مشعل التطوير لقسم الأنف أذن في المستشفي العام».

أبو سمرة: البحيري قاد تطوير القسم بكفر الشيخ العام وأصبح يضاهي أكبر الأقسام

وأضاف نقيب أطباء كفر الشيخ «قاد التطويرفي القسم إلى أن أصبح متطورا ويضاهي أقسام الأنف والأذن في أعرق الجامعات، فأصبح أصغر نائب أنف أذن يستطيع وبمهارة إجراء عمليات الأنف والأذن، كان محبا للعلم وشغوفا للتطوير ومحبا أكثر لتعليم تلاميذه على مر الأجيال».

وتابع في نعيه: «رحمة الله عليك يا صديقي ويا أخي، كنت طيب القلب وحنونا وصديقا للجميع، وكنت محبا للخير ومد يد العون لكل محتاج، اللهم صبر زوجتك وابنك وأهلك ومحبيك، واغفر لك ماتقدم وما تأخر من ذنب، اللهم اجعل ليلتك هذه أسعد لياليك، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون».

تشييع جثمان الدكتور علاء البحيري عقب صلاة الجمعة

ويشيع أبناء كفر الشيخ، جثمان استشاري جراحة الأنف والأذن، الدكتور علاء البحيري، عقب صلاة الجمعة من مسجد التنعيم بعاصمة كفر الشيخ، وذلك عقب إعلان وفاته بإحدى المستشفيات الخاصة مساء أمس إثر إصابته بفيروس كورونا منذ أكثر من 20 يوما، وتدهورت حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة ولم يستطع الأطباء إنقاذه.