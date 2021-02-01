بعد والديه.. وفاة طبيب بكورونا في كفر الشيخ

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نبأ وفاة طبيب يدعى محمد كمال رزق، بعد أسابيع من وفاة والده ووالدته، إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

حيث كتبت صفحة «كفرالشيخ» على موقع «فيسبوك»، «لا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، صدمة كبيرة وفاجعة في وفاة أخ عزيز وغالي بعد وفاة والده ووالدته منذ أسابيع، الدكتور محمد كمال رزق في ذمة الله، الله يرحمك يا طيب في الجنة ونعيمها بإذن الله».

وكانت صفحة «عاجل محافظة كفرالشيخ» على «فيسبوك» قبل عدة أيام: «لا حول ولا قوة إلا بالله، وفاة والدة الدكتور محمد كمال رزق بعد أيام من وفاة والده، كان الدكتور محمد وشقيقه ووالده ووالدته قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد وتوفى الوالد منذ حوالي أسبوع، وإنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء للدكتور محمد كابتن أيمن وأسرته".