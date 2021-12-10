مصرع طفل خنقا أثناء اللعب مع أبناء خالته: حبل المرجيحة لف حول رقبته

لقي طفل مصرعه خنقًا داخل منزل أسرته في أطفيح، وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفل توفي أثناء اللهو مع أبناء خالته عن طريق استخدام حبل مثبت في سقف الغرفة كمرجيحة وخلال اللهو لف الحبل حول رقبته فسقط على الأرض فاقدًا للوعي ومات إثر إصابته تلك.

رعب وهلع لأبناء خالة طفل أطفيح

حالة الرعب والهلع سيطرة على الأطفال الذين كانوا يرافقون طفل أطفيح المتوفى البالغ من العمر 5 سنوات، فدخل أبناء خالة الطفل في حالة بكاء هستيري بينما دوت صرخات والدة الطفل التي أسرعت بصحبة آخرين في نقله إلى مستشفى أطفيح المركزي، وتبين وصول الطفل جثة هامدة ويظهر أثناء احمرار شديد حول رقبته ما يشير إلى تعرض الطفل للاختناق، وبسؤال والديه أقرا أنه مات خلال اللهو مع أبناء خالته دون مراقبة من الكبار وأثناء جلوسه على مرجيحة اختل توازنه ولف الحبل حول رقابته وأدى لوفاته.

وفاة طفل أطفيح وقت اللهو على المرجيحة

أفادت تحريات ىالمباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن وفاة طفل أطفيح خالية من أي شبهة جنائية، وأنه مات خلال اللهو مع الأطفال، وانتقل فريق من المباحث إلى منزل أسرة الطفل وعاين المرجيحة التي تسببت في وفاة الطفل وتبين أن الحبل كان مثبتًا في صالة المنزل وكان الأطفال يجلسون عليه للعب على أنه مرجيحة لكن الحبل التف حول رقبة الطفل عندما اختل توازه.

تشريح جثمان طفل أطفيح

وقال أبناء خالة الطفل المتوفى وأعمارهما تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات على الترتيب وقالا: «محمد كان بيلعب معانا والحبل لف على راسه لما وقع من على المرجيحة».

وتحرر محضرًا بالواقعة عقب انتهاء المعاينة وسماع أقوال أسرة الطفل وأخطرت النيابة العامة بالحادث وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل لبيان أسباب وفاته رسميًا وموافاة النيابة العامة بنتائج تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعت والدي الطفل وخالته لسماع أقوالهم في الحادث.