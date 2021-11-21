وفاة طفل في حريق بالصف.. «كان نايم والأم كانت بتزور أهلها»

بصدمة وذهول وصرخات لا تتوقف، عادت الأم من زيارة لأسرتها على فاجعة كبرى، حينما نشب حريق داخل منزلها وتسبب في مصرع طفلها، الذي لم يتجاوز عمره الـ15 عامًا بسبب ماس كهربائي، وطلبت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي والتصريح بدفن طفل الصف، الذي لقي مصرعه في حريق داخل منزله عقب ورود التقرير، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق.

حريق ومصرع طفل 15 سنة

وكانت منطقة عرب العبايدة بالصف التابعة لمحافظة الجيزة، قد شهدت واقعة مأسوية بعد نشوب حريق داخل إحدى المنازل، وعلى الفور أبلغ الأهالي النجدة التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء؛ للسيطرة على الحريق، ونتج عن ذلك مصرع طفل أثناء نومه داخل المنزل، حيث كانت والدته موجودة خارج المنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل منزل، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين إصابة طفل 15 سنة بحروق أثناء نومه داخل المنزل، وبسؤال والدته أقرت بأنها كانت متواجدة خارج المنزل في زيارة لأقاربها وقت نشوب الحريق، وعقب عودتها تفاجأت بالواقعة ووفاة طفلها في الحريق، ورجحت أن سبب الحريق ماسا كهربائيا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

السيطرة على حريق بقاعة أفراح

وفي سياق آخر، تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق في إحدى قاعات الأفراح بمنطقة بولاق الدكرور، ودفع رجال الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.