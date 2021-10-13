مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة طفل بالمرج نتيجة اصطدام سيارة مسرعة به

نفى مصدر أمني صحة ما جرى تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن اصطدام إحدى السيارات بأحد الأطفال بمنطقة المرج بالقاهرة، مما تسبب في وفاته بسبب السرعة الزائدة، والادعاء بهروب قائد السيارة.

الأمن يكشف حقيقة وفاة طفل المرج

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ للخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج بتاريخ 8 الجاري، بوقوع مصادمة ووجود مصابين ومتوفي، إذ انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمحل البلاغ، وتبين اصطدام سيارة قيادة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بربة منزل«مصابة بكسر بالساق»، ونجلها 12عاما «توفى متأثرًا بإصابته»، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج، وذلك حال عبورهما الطريق بمحل البلاغ.

وبسؤال قائد السيارة، أيد ما سبق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة.