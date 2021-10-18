المحامي العام يحقق في واقعة وفاة طفل صعقا أثناء لهوه بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة أول المحلة، بضرورة فتح باب التحقيق، في واقعة وفاة طفل صعقا فجأة، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

المحامي العام يحقق في الواقعة

وشدد المحامي العام الأول على سماع أقوال شهود عيان وأسرة الطفل الضحية، وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث، والانتهاء من تشريح الجثة ودفنها بمقابر الأسرة.

تفاصيل حادث صعق كهربائي وتقارير أمنية حول أسباب وفاته

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد أشرف المعداوي مأمور قسم أول المحلة، حول ورود بلاغ يفيد بمصرع طفل أثناء لعبه بالمراجيح بمنطقة أبو شاهين بدائرة القسم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

شهود عيان: الطفل أصيب بصعق كهربائي خلال لهوه بالمراجيح

وكشف شهود العيان من أهالي منطقة أبو شاهين أن الطفل خلال لهوه بالمراجيح أصيب بصعق كهربائي، نتيجة ملامسته لسلك كهرباء عارٍ، ما أسفر عن مصرعه.

النيابة تحقق في الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.