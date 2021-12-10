جلسة نقاشية حول تعزيز ريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار

تواصلت فعاليات المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي «رؤية المستقبل»، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأقيمت جلسة بعنوان «تعزيز ريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار»، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمهندس آش روفيل مؤسس وشريك عام في Openner Venture Capital بالإمارات العربية المتحدة.

وتناولت الجلسة آليات تعزيز المشروعات المبتكرة، وأهمية التأثير المباشر وغير المباشر لبيئة التطوير المتكاملة «IDE»، وهي عبارة عن مجموعة من البرمجيات التي تساهم في توفير تسهيلات شاملة للمبرمجين، وتساعدهم في تطوير البرمجيات المختلفة؛ مما يسهم في توفير فرص العمل.

تهيئة بيئة محفزة وداعمة للابتكار وريادة الأعمال

وخلال الجلسة، قدم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عرضًا بعنوان «الابتكار وريادة الأعمال في مصر: الوضع الحالي والآفاق المستقبلية»، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى من خلال الإستراتيجية التي وضعتها للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 إلى تهيئة بيئة محفزة وداعمة للابتكار وريادة الأعمال، موضحًا أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خصصت برنامجا قوميا خاصا بدعم الابتكار وريادة الأعمال، مضيفًا أن حجم استثمارات الأكاديمية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال بلغ نحو 250 مليون جنيه، يتم تقديم نصفها على هيئة منح مقدمة من الاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي والمؤسسة الكورية للتنمية، والنصف الآخر يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة على مدار 5 سنوات.

البرنامج أسهم في إنشاء 28 حاضنة تكنولوجية ناشئة

وأوضح الدكتور محمود صقر، أن هذا البرنامج أسهم في إنشاء 28 حاضنة تكنولوجية ناشئة لاحتضان المبتكرين من رواد الأعمال والشباب، وتوفير الدعم الفني والمادي والإشرافي لهم، حيث تقوم الحاضنة باحتضانهم لمدد تتراوح من 6 – 12 شهرًا وبمتوسط دعم «منحة» يصل إلى 200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المحتضنة بلغ نحو 200 شركة تكنولوجية ناشئة لرواد أعمال، ساهمت في توفير ما يقرب من ألف فرصة عمل، وبلغت القيمة السوقية لبعضها نحو 100 مليون جنيه.

إنشاء أكثر من 40 ناديًا لريادة الأعمال في الجامعات المصرية

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه يتم إنشاء أكثر من 40 ناديًا لريادة الأعمال في الجامعات المصرية، ويبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 28 ألف رائد أعمال من طلاب الجامعات المصرية، موضحًا أن الأكاديمية تعمل على نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، من خلال العديد من البرامج منها؛ تنظيم المسابقات والبرامج التليفزيونية لدعم ريادة الأعمال التكنولوجية، مثل: برنامج القاهرة تبتكر، ومعرض القاهرة الدولي للابتكار، وتنظيم رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع، ومسابقة المواد المركبة، ومسابقة العلمين للروبوتات، وبنك الابتكار المصري، إلى جانب دعم مشروعات التخرج، ودعم مشاركة المبتكرين ورواد الأعمال في المعارض والمسابقات الدولية، وقد أسفر عنها فوز العشرات من المشاركين المصريين بميداليات ذهبية؛ وكان أبرز مخرجات هذه البرامج نجاح أحد شباب رواد الأعمال المبتكرين في مجال الهندسة الطبية في تصنيع أول جهاز تنفس صناعي مصري معتمد من هيئة الدواء المصرية.

أهمية تطوير المؤسسات التي تبني قوتها التنافسية

ومن جانبه، أكد آش روفيل على أهمية تطوير المؤسسات التي تبني قوتها التنافسية على تطبيق مخرجات البحث العلمي، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القائم على المعرفة، والذي يتطلب ضرورة التعاون المكثف بين رجال الصناعة والشركات ومؤسسات البحث العلمي التطبيقي؛ بهدف تحويل المخرجات المبتكرة إلى تطبيقات تجارية، وتحقيق التسويق الناجح لها، مستعرضًا تجربة مؤسسة Openner Venture Capital، مشيراً إلى أنها تعد منظومة عالمية لشركات التكنولوجيا في أبوظبي، تسعى إلى تمكين الشركات الناشئة ودعم نموها، موضحاً أنها تعد جزءا من جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد، وعاملا محفزا لرحلة التحول الرقمي في أبوظبي، مضيفاً أنها تهدف إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة، وتؤدي دوراً مهماً في المجتمع على المستوى المحلي والدولي، من خلال السعي لتحقيق النمو والعائد لضمان مستقبل مستدام.