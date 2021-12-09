التعليم العالي تبحث التعاون مع «السيفير» في البحث العلمي وتحليل البيانات

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد العيساتي نائب رئيس شركة السيفير لشئون تحليل بيانات البحوث والتمويل؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين شركة السيفير ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان «رؤية المستقبل» والذي تنظمه وزارة التعليم العالي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحضر اللقاء، الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار.

دعم وتطوير البحث العلمي في مصر

وأكد عبدالغفار، على حرص الوزارة على دعم وتطوير البحث العلمي في مصر، وعدم الاكتفاء بالنشر الدولي فقط للأبحاث العلمية، ولكن الاستفادة منها على أرض الواقع لخدمة المجتمع من خلال قاعدة بيانات شاملة.

وأشاد وزير التعليم العالي، بالتعاون مع شركة السيفير باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال المعلومات وتحليل البيانات وقياس الأداء البحثي، خاصة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي وتحقيق أقصى استفادة من الأبحاث العلمية.

مشاركة شركة السيفير في بنك المعرفة المصري

واستعرض العيساتي، مجهودات السيفير في مجالات التحول الرقمي والاتجاهات الحديثة في إدارة البحث العلمي وتحليل البيانات لدعم صناع القرار، موضحاً نتائج الشراكة مع بنك المعرفة المصري «EKB»، والتى أثمرت عن تحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية، خاصة في الارتقاء بالمجلات العلمية المصرية، وتوفير التدريب اللازم لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري لتقييم وتطوير النشاط البحثي في مصر.

شهد اللقاء، عمرو عبدالمنعم المدير الإقليمي لشركة السيفير في إفريقيا، وخالد شعلان استشاري الحلول البحثية الأساسية للسيفير بإفريقيا.

وتعد شركة السيفير أحد الشركاء الأساسيين في بنك المعرفة المصري، حيث تختص السيفير بتحليل المعلومات، والنشر العلمي.

عقد المنتدى العلمي خلق فرصًا عديدة في مجال البحث العلمي

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلق فرصاً عديدة لعقد اجتماعات وبحث أوجه التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما وفر فرصا عديدة لعقد شراكات وتعاون مع جامعات أجنبية مرموقة على المستوى الدولي.

وأتاح المعرض المصاحب للمنتدى تعريف الخبراء الأجانب وصناع القرار بمؤسسات التعليم العالي بالعديد من الدول الأجنبية والعربية والإسلامية بأوجه التطور الملحوظ الذي تشهده الجامعات المصرية، إضافة إلى البرامج الدراسية الحديثة التي يتم تدريسها بالجامعات المصرية، والتعرف عن قرب بجهود الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية.