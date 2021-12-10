الصين تطلق صواريخا جديدة بعد أشهر من أزمة الصاروخ الخارج عن السيطرة

أطلقت الصين، صباح اليوم، مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الصواريخ بشمال غرب البلاد، في المهمة رقم 400 لسلسلة الصواريخ الحاملة «لونج مارش»، وذلك بعد أشهر من أزمة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة الشهيرة.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أنه جرى إطلاق الأقمار الصناعية «شيجيان- 6 05» على متن الصاروخ الحامل «لونج مارش-4 بي» عند الساعة 8:11 صباحا بتوقيت بكين اليوم، ودخلت المدار المخطط لها بنجاح، وستستخدم في استكشاف الفضاء واختبار التكنولوجيا الجديدة.

ولفتت «روسيا اليوم» إلى أن هذا الإطلاق يمثل المهمة الـ400 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونج مارش، وذلك في إطار المحاولات المستمرة من الصين في سباق فرض الهيمنة على الفضاء.

الفضاء يتحول إلى ساحة منافسة رئيسية بين الصين وأمريكا

وتحول الفضاء منذ سنوات إلى ساحة منافسة رئيسية على وجه التحديد بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، إذ ترغب بكين في إثبات الهيمنة على الفضاء في مواجهة واشنطن في إطار تصاعد الصراع بينهم، حتى أن بعض المراقبين يتحدثون عن نوع جديد من الحرب الباردة، طرفاها هذه المرة الصين والولايات المتحدة.

وقبل أشهر كان العالم كله يترقب بقلق من سقوط صاروخ صيني فقدت الصين السيطرة عليه بعد إطلاقه، ليعيش العالم أيام من الرعب جراء مخاوف من سقوط الصاروخ الصيني فوق منطقة آهلة بالسكان.

ليست الصواريخ وحدها محور الصراع بين بكين وواشنطن

وانتهت الأزمة بسقوط الصاروخ الصيني وقتها في بحر العرب بالمحيط الهندي، إلا أن الأزمة رغم مرورها بسلام أثارت كثير من الانتقادات الدولية للصين، خصوصا الولايات المتحدة التي ذهبت وقتها إلى المطالبة بمعاقبة بكين.

وليس السباق على الفضاء ساحة الخلاف الوحيدة بين الصين والولايات المتحدة، إذ أن هناك مشكلات تجارية كبيرة بين البلدين، كان أحد أبرز أوجهها فرض حزم ضرائب متبادلة على الصادرات الصينية والأمريكية.