العملات الرقمية.. «البيتكوين» الأكثر شهرة و«الحبار» الوافد الجديد

تتنوع العملات الرقمية في العالم في الوقت الحالي بعد انتشارها على نطاق واسع في الفترة الأخيرة ولعل أكثر العملات المشفرة هو البيتكوين وعملة الحبار «إيثريوم».

تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أشهر العملات الرقمية في العالم مع قيمتها السوقية الحالية..

البتكوين

هي أكثر العملات الرقمية شهرة، وحققت أمس الثلاثاء ارتفاعا بعد خسائر استمرت على مدار الـ 48 ساعة الماضية، وقفزت مع نهاية يوم عمل اليوم الثلاثاء العملة المشفرة الأشهر عالميا بنسبة 2.21% وتسجل قيمة 2.66 تريليون دولار بحجم تداولات في آخر 24 ساعة بلغ 129.93 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى أن تكسر حاجز 100 ألف دولار خلال الفترة المقبلة.

عملة «لعبة الحبار» Squid

اشتقت اسمها من مسلسل «لعبة الحبار» مستغلة النجاح الكبير للمسلسل، وتم طرح العملة المشفرة الجديدة لتحمل نفس الاسم (Squid) وحققت صعودا بنسبة 2400% بعد ساعات من طرحها.

إيثريوم

ارتفع سعر العملة الرقمية «إيثريوم»، أمس الثلاثاء، بنسبة 3.35% لتسجل نحو 4364.06 دولار، بقيمة سوقية بلغت 514.431 مليار دولار، وحجم تداولات بلغ 17.213 مليار دولار.

بينانس كوين

ارتفعت العملة الرقمية «بينانس كوين» بنسبة 5% لتسجل 543.49 دولار وبقيمة سوقية بلغت 90 مليار دولار وحجم تداولات بلغ 2.5 مليار دولار في الـ 24 ساعة الأخيرة.

كاردانو

ارتفعت قيمة عملة «كاردانو»، أمس الثلاثاء، بنسبة 0.95% ليسجل نحو 1.95 دولار، بقيمة سوقية بلغت 65.017 مليار دولار، وحجم تداولات بلغ 2.457 مليار دولار في الـ 24 ساعة الأخيرة.

ريبل

صعد سعر عملة «ريبل» الرقمية أمس الثلاثاء، بنحو 1.45% ليصل إلى 1.10 دولار، بقيمة سوقية 51.837 مليار دولار، وحجم تداولات بلغ 3.380 مليار دولار.

بولكادوت

ارتفع سعر العملة الرقمية «بولكادوت» بنحو 14.41% ليصل إلى 48.50 دولار، بقيمة سوقية بلغت 48.318 مليار دولار، وحجم تداولات بلغ 4.570 مليار دولار.

دوجكوين

ارتفع سعر العملة الرقمية «دوجكوين» بنسبة 4.23% ليصل إلى 0.2794 دولار، بقيمة سوقية بلغت 35.881 مليار دولار، وحجم تداولات بلغ 2.250 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

تشاين لينك

قفز سعر العملة الرقمية «تشاين لينك» أمس الثلاثاء، بنسبة 4.59% ليصل إلى 31.24 دولار، بقيمة سوقية بلغت 14.450 مليار دولار، وحجم تداولات بلغ 1.105 مليار دولار.