أغنى شخص في العالم تحت سن الـ 30.. حقق ثروته من العملات الرقمية

سام بانكمان فرايد، هو الشريك المؤسس لمنصة FTX لتداول العملات المشفرة، ثروته تقدر بنحو 22.5 مليار دولار في سن 29 مستفيدًا من النشاط الذي تشهده العملات المشفرة، والمكاسب السريعة التي تحققها هذه العملات، رغم التقلبات الحادة المعروفة في السوق، وفقاً لـ «فوربس».

نشأة سام بانكمان

سام بانكمان فرايد، هو ابن اثنين من أساتذة القانون في جامعة ستانفورد، وكان يقرأ هاري بوتر ويشاهد فريق سان فرانسيسكو جاينتس، ويستمع إلى والديه يتحدثان السياسة مع أكاديميي الساحل الغربي، بعد تخرجه من مدرسة ثانوية خاصة صغيرة في منطقة خليج باي، كما يقول، «كان من الممكن أن يكون الأمر رائعًا فعلًا لو أنني اتصفت بسلوك جماعة الهيبيين بدرجة أكبر وكان إعجابي بالعلوم أقل».

يستثمر في البيتكوين للتبرع فقط

قبل أربع سنوات، لم يكن بحوزة بانكمان فرايد عملة بيتكوين واحدة، الآن قبل خمسة أشهر من عيد ميلاده الثلاثين، ظهر لأول مرة في قائمة فوربس 400 هذا العام في المركز 32، بثروة صافية قدرها 22.5 مليار دولار.

باستثناء مارك زوكربيرغ، لا أحد في التاريخ أصبح ثريًا جدًا في مثل هذا العمر. ويكمن وجه المفارقة هنا في أن بانكمان فرايد ليس مناصرًا للعملات المشفرة. إنه فقط يرتزق منها، ويكرس وقته لكسب أكبر قدر ممكن من المال ولا يهتم حقًا بالكيفية، فقط حتى يتمكن من التبرع به.

بانكمان فرايد، دفعته فلسفته «كسب المال في سبيل إنفاقه» إلى ذروة العملات المشفرة، أولاً كمتداول ثم كمنشئ لمنصة تداول، لأنه كان يعلم ببساطة أنه يمكن أن يصبح ثريًا، لكن عندما سئل عما إذا كان سيتخلى عن العملات المشفرة إذا كان يعتقد أنه يمكنه جمع المزيد من الأموال بسبل أخرى لنقل، تداول العقود الآجلة لعصير البرتقال لم يتردد لحظة قبل أن يرد قائلًا: «نعم، سأتخلى عنها».

البداية بمتجر

في أواخر عام 2017، استقال من وظيفته وأسس «Alameda Research»، وهي شركة للتداول الكمي، وفي حوزته حوالي مليون دولار من المدخرات ومن الأصدقاء والعائلة، حيث أسس متجرًا على سوق «Airbnb» عبر الإنترنت في بيركلي بولاية كاليفورنيا، مع عدد من خريجي الجامعات الجدد، وبدأ العمل بجد في تجارة الموازنة.

في بعض الأحيان، يضطر جميع موظفيه إلى التوقف عن العمل لاستقطاب مواقع صرف العملات الأجنبية لأنهم لا يستطيعون تحويل الين الياباني إلى الدولار بالسرعة الكافية. وفي ذروة عمل المتجر، في يناير عام 2018، قال إنه كان يقوم بتحويل ما يصل إلى 25 مليون دولار من البيتكوين كل يوم.

900 مليون دولار تمويل

جمعت منصة بانكمان فرايد لتداول العملات المشفرة، FTX، والتي تمكن المتداولين من شراء وبيع الأصول الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم، 900 مليون دولار من شركات مثل Coinbase Ventures وسوفت بنك في يوليو الماضي على أساس تقييم يبلغ 18 مليار دولار، وفقاً لـ «فوربس».

في غضون عامين فقط من تقديم خدمات التداول للمتداولين الأكثر تطورًا، أصبحت FTX ضخمة، حيث بلغ متوسط ​​حجم تداول المشتقات اليومي 11.5 مليار دولار، ما جعلها رابع أكبر بورصة للمشتقات بعد Bybit (12.5 مليار دولار) وOKEx (15.5 مليار دولار) وBinance الرائدة في هذا القطاع (61.5 مليار دولار).

وتتعامل المنصة مع حوالي 10% من القيمة الاسمية للمشتقات البالغة 3.4 تريليون دولار التي يتداولها مستثمرو العملات المشفرة كل شهر، تكسب FTX نسبة 0.02% من كل هذه الصفقات في المتوسط، والتي تحقق لها حوالي 750 مليون دولار من العائدات الخالية من المخاطر تقريبًا، مع 350 مليون دولار من الأرباح، على مدى الـ 12 شهرًا الماضية.

وبمعزل عن ذلك، حققت شركته Alameda Research للتداول، أرباحًا بقيمة مليار دولار العام الماضي، من خلال إجراء تداولات في التوقيت المناسب، في الآونة الأخيرة، كان بانكمان فرايد يظهر بكثرة على شاشات التلفاز للحديث بشأن أسعار وأنظمة البيتكوين ومستقبل الأصول الرقمية.