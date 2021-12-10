الأمن يضبط المتهم بذبح طفل نجح حمادي.. «أنهى حياته بسبب فلوس الجرجير»

كشفت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة نجع حمادي، اليوم الجمعة، غموض العثور على جثة طفل في عمر الـ13عاما، من قرية القصر والتي عثر عليها في زمام قرية «المصالحة» إحدى قرى شرق النيل في نجع حمادي، وبها طعنات في مناطق متفرقة ومنها منطقة الرقبة، ما يشير إلى أنه تعرض للذبح، وأن وراء الجريمة شاب عاطل أوقف المجني عليه كرها لأخذ حصيلة بيعه من الجرجير والخضر ولكنه قاومه ما دفعه لقتله وإلقاء جثته في أحد الشوارع.

القبض على المتهم بقتل طفل قرية المصالحة

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا إخطارا من مأمور مركز نجع حمادي يوضح القبض على المتهم بقتل طفل قرية القصر المتغيب، وعثر على جثته أمس في زمام قرية المصالحة، والمتهم يدعى «حشمت.م.ك»،30 عاما، عاطل، وتجرى حاليا عمليات التحقيق.

مصدر أمني: الجاني قتله بسبب حصيلة بيع جرجير

وبحسب مصدر أمني، التوصل إلى المتهم بقتل الطفل جاء بعد تعقب الكاميرات بقرية المصالحة وطريق عودة الطفل بعد الانتهاء من بيع الجرجير والخضر في القرى، وتبين أن الشخص سالف الذكر هو من تخلص منه وقتله، وذلك بعد مشاجرة الجاني مع المجني عليه للحصول على مبلغ مالي قدره 300 جنيه حصيلة بيع كانت بحوزته ولكن باغته بطعنات من سلاح أبيض أودت بحياته.

الأسرة تعلن تغيب الطفل

وكان أسرة الطفل «حسين عبدالله إبراهيم»، 13 عاما، من قرية القصر في نجع حمادي أعلنت تغيبه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء الماضي، وبعد يوم عثر على جثته بها طعنات في زمام قرية المصالحة المجاورة للقرية.

على الفور انتقلت النيابة العامة ومفتش الصحة وعاينوا الجثة وتأكدوا من وفاة الطفل متأثرا بطعنات، وكلفت النيابة العامة مباحث مركز نجع حمادي لضبط المتهم، وبعد فحص الكاميرات تم التعرف عليه وضبطه، ويجرى التحقيق معه، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.