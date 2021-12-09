العثور على جثة طفل متغيب في نجع حمادي بقنا

تكثف الأجهزة الأمنية في نجع حمادي بمحافظة قنا، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل متغيب به طعنات، في أحد شوارع قرية المصالحة، وذلك صباح اليوم الخميس.

إيداع الجثة بالمستشفى

قالت مصادر بمستشفى نجع حمادي العام، إن المشرحة استقبلت صباح اليوم، جثة الطفل، حسين عبد الله إبراهيم، 13 عاما، مقيم بقرية القصر بدائرة المركز.

الطفل تغيب من الأمس

وتبين أن الطفل كان متغيب من أمس الأربعاء بحسب مصدر أمني، وعثر على جثته بها طعنات في أحد الشوارع بقرية المصالحة.

وعاين فريق من النيابة العامة الجثة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.