عقد قران فتاة على «ابن الجيران» في نجع حمادي بعد إنجاب طفل سفاح

ضبط أمين شرطة بنقطة تابعة لمستشفى نجع حمادي، سيدة تضع طفلا حديث الولادة داخل إحدى الغرف بالمستشفى، حيث تبين أنها أنجبته من علاقة «محرمة» مع ابن الجيران، الذي تم استدعائه، وتم عقد قرانهما داخل النيابة بصيغة حددها وكيل النيابة العامة بدائرة المركز.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى اليوم الجمعة، إخطار بقيام فتاة بوضع رضيع داخل إحدى غرف مستشفى نجع حمادي، وتمكن فرد أمن «أمين شرطة» بضبطها، واستجوابها حيث اعترفت بأن هذا المولود هو ابن غير شرعي لأحد جيرانها.

وبحسب تقرير وحدة الطفل في نجع حمادي، فقد وضعت الفتاة حملها في الصباح الباكر، بمستشفى بهجورة التابع لمستشفى نجع حمادي، إلا أن أمين الشرطة الموجود في النبتشية كشفها أن المولود ليس له أب.

وتابع التقرير، أن أمين الشرطة شاهدها في البداية وهي داخله تتألم، فأوقفها إلا أنها ارتبكت في حديثها، وقالت له لا «أنا مولدتش أنا مش حامل أصلا» فتحفظ عليها وجلب كل المعلومات عنها من قسم النساء، وضغط عليها حتى اعترفت بالواقعة.

وعقب هذا تم إبلاغ وحدة حماية الطفل، عن طريق النيابة العامة، بعد ظهر اليوم الجمعة، وتم القبض على الشخص الذي أدلت عليه الفتاة وأنجبت منه في علاقة محرمة، وتم وكتب كتابه عليها بتاريخ قديم بمعرفة النيابة العامة، تمهيدا لاستخراج شهادة ميلاد للمولود.

وقال مصدر أمني، إن النيابة العامة في نجع حمادي، أمرت بإخلاء سبيل المتهم بالعلاقة غير الشرعية من سرايا المركز، لكنه تبين أن عليه حكم قضائي بالحبس في قضية سرقة، وتم تسليم الطفل لأمه.

يذكر أنه أمس، عُثر في مركز أبو تشت، شمالي المحافظة، على رضيع في موقف سيارات، حيث تابعت وحدة حماية الطفل بأبو تشت، حالة الطفل صحيا، تمهيدا لعمل شهادة ميلاد له، وتسليمه لدار رعاية الأطفال المعثور عليهم «رضع» في مدينة قنا، بعد أخذ إذن كتابي من النيابة العامة.