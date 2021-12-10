طقس الإسماعيلية: مشمس وسيولة مرورية على الطرق

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، طقس مشمس على المدينة والمراكز التابعة للمحافظة، بعد انخفاض درجة الحرارة خلال الساعات الماضية.

وظهرت الشمس في سماء الإسماعيلية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، واستمرت مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بشكل تدريجي عن بداية الأسبوع.

سيولة مرورية على الطرق السريعة

كما شهدت طرق محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على الطرق السريعة والصحراوية وسط تواجد أمني وانتشار الأكمنة والخدمات المرورية على الطرق.

وانتشرت الأكمنة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وبحسب مصادر أمنية، فإنه تم التشديد في الأكمنة لضبط السيارات المخالفة للسرعات المقررة من خلال وضع عدة رادارات مخفية على الطرق، وخاصة طريقي الإسماعيلية بورسعيد وطريق الإسماعيلية الصحراوي.

وضبطت الحملات العديد من المخالفات صباح اليوم، ما بين رخص تسيير ورخص مركبات بسبب مخالفات متنوعة ما بين تجاوز السرعات المقررة وانتهاء التراخيص وتركيب ملصقات مخالفة.

استمرار حالة الطوارئ في الإسماعيلية

ونبه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، على استمرار حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية وفي المراكز والمدن بالتزامن مع الفترة الحالية وحالة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وأكد «بشارة» على تفعيل بروتوكول التعاون مع المراكز والأحياء ومتابعة حالة الطقس أولا بأول، وعمل تقارير عنها، والتحرك حال وجود أي طارئ.

كما أشار اللواء شريف بشارة لوجود بروتوكول تعاون وخطة انتشار لسيارات شفط الأمطار مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حال تساقطها، وتجمع المياه في أي وقت بالتزامن مع تقلبات الطقس.