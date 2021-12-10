انتصار السيسي: مصر استطاعت ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

احتفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، موضحةً أنه يؤكد على أهمية حقوق كل إنسان في إعادة بناء المجتمعات.

أهمية حقوق كل إنسان في إعادة بناء المجتمعات

وكتبت قرينة الرئيس عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يأتي ليؤكد على أهمية حقوق كل إنسان في إعادة بناء المجتمعات».

ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

وأضافت: «قد استطاعت دولتنا خلال الفترة الأخيرة في ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة لكل المصريين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما».