أسرة «هناء» بالمنوفية بعد هدية السيدة انتصار السيسي: «جبرت بخاطرنا»

فرحة وسرور سيطرت على جميع أهالي قرية شما التابعة لمركز أشمون في المنوفية، بعد تسلم أسرة هناء بكر حماد هدية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، بعد استضافتها في منزلهم أثناء زيارتها لقرية شما لتفقد مشروعات «حياة كريمة».

وكانت دعت أسرة «هناء»، قرينة رئيس الجمهورية، لتناول كوب شاي في منزلهم، وأثناء الزيارة طلبت «هناء» من السيدة الأولى تجهيز ابنتيها المقبلتين على الزواج وتوفير شقه لهما بدلا من السكن في شقة بالإيجار بالقرية.

هناء: فوجئنا بوصول هدية السيدة انتصار السيسي لمنزلنا

وقالت هناء بكر حماد، إنها فوجئت بوصول سيارات محمل عليها أجهزة عروستين من بناتها فضلا عن توفير شقة مجهزة بكامل العفش في مدينة أشمون بالمنوفية، مضيفة «فوجئنا بوجود عدد من مسؤولي حياة كريمة يطرقون باب المنزل ومعهم سيارات محملة بالهدايا».

وتابعت «هناء» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المفاجأة كانت سعيدة للجميع والأهالي تجمعوا أمام المنزل وسط فرحة من الجميع وزغاريد، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته على الهدية، قائلة «ربنا يبارك في سيادة الريس ويحفظه هو وأسرته وربنا ميحرمناش منه ويعينه ويقويه».

زوج هناء: أشكر الرئيس السيسي

وقال نزيه الصو زوج «هناء»، إنه سعيد بهدية السيدة انتصار السيسي ويتمنى أن يقابلها وأسرته مرة أخرى لتوجيه الشكر لها على هديتها، قائلا: «أنا مش مصدق نفسي والله ده كرم من ربنا كبير، وربنا يحفظها لأنها جبرت بخاطرنا، وربنا يبارك في سيادة الرئيس».

واختتم حديثه، أنهم فوجئوا بوصول الهدايا إلى القرية وسط ترحيب جميع الأهالي وسعادة جميع أفراد الأسرة، موضحا أنه سيتسلم الشقة قريبًا في مدينة أشمون.