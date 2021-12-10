تراجع أسعار الذهب عالميًا للمرة الثانية خلال اليوم

تراجع سعر الذهب للمرة الثانية عالميًا، منذ قليل، فيما لا يزال مستقر في السوق المحلي، في منتصف تعاملات يوم الجمعة 10 ديسمبر، ويعد هذا التراجع الرابع خلال الأسبوع الجاري، ويأتي ذلك بسبب ارتفاع مؤشر الدولار.

ويتأثر المعدن النفيس بعدة عوامل منها أسعار الفائدة المنخفضة والتضخم، والأزمات الاقتصادية، وتترقب الأسواق سعر جديد للذهب خلال الساعات القليلة القادمة.

سعر الذهب محليًا

يواصل سعر الذهب الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 893 جنيهًا منتصف التعاملات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 781 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 669 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و248 جنيهًا.سعر الذهب عالميا.

وسجل جرام الذهب عالميا تراجعًا جديدًا منتصف التعاملات اليومية وسجل عيار 24 عالميًا سعر 56.93 دولار.

كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 52.93 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 49.81 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 42.69 دولار، كما سجلت الأوقية سعر 1.770.75 دولار.

وعالميا يعد هذا التراجع الثاني خلال اليوم، ولكن بنسبة كبيرة تترقب الأسواق سعر جديد خلال الساعات القادمة بصدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي بالتأكيد ستؤثر على الخطوة السياسية التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي ومن ثم الآثار المحتملة على الذهب.

انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.20% إلى 1.771.89 دولار للأوقية، بينما ارتفع الدولار الأمريكي، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب

وصاحب انخفاض الذهب، انخفاضا في الفضة أيضًا في التعاملات الفورية بنسبة 0.81% إلى 21.835 دولار للأوقية.

الانخفاض ما زال في الحدود الآمنة

ويقول الدكتور واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن انخفاض الذهب ليس بالكبير فلا يزال في الحدود الآمنة ارتفاعًا وهبوطًا.

وأضاف واصف، أن هذا التراجع لم يحفز على الشراء المعدن النفيس، مؤكدً أن الأسواق ما زالت تعاني الركود.