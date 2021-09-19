مصر تنير أفريقيا.. تفاصيل طلب نيجيريا مساعدة القاهرة في توليد الكهرباء

تجري مصر ونيجيريا محادثات واسعة منذ العام الماضي، بشأن تشكيل تعاون في مجال توليد الطاقة الكهربائية؛ لحل أزمة الكهرباء التي يعاني منها هذا البلد الواقع في قلب أفريقيا.

وأكدت الحكومة المصرية، موافقتها على «تعليم» الحكومة النيجيرية أفضل السبل لحل مشكلة الكهرباء المزمنة، وفقا لصحيفة «بيزنس بوست» النيجرية.

وأضافت الصحيفة: «تشتهر مصر بأنها سجلت تقدمًا هائلًا في حل مشكلات الطاقة التي تواجه البلاد، وتعتزم أفريقيا استكشاف الطرق التي تبنتها القاهرة في التغلب على هذه المشكلة».

وتحتاج نيجيريا إلى قدرة توليد إضافية تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف ميجاواط، وإجراء إصلاحات شاملة في المعدات المتهالكة.

وتعرضت شبكة الكهرباء الوطنية النيجيرية للانهيار 3 مرات خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021.

لقاء رسمي

من جانبه، أعلن أبو بكر عليو، وزير الكهرباء النيجيري، الأسبوع الماضي، أن الحكومة الفيدرالية ستبحث طرق التعاون مع الحكومة المصرية؛ لتحسين إمدادات الطاقة في بلاده.

والتقى «عليو» مؤخرًا إيهاب عوض سفير مصر لدى نيجيريا، حيث تسلم مذكرة تفاهم من القاهرة حول مشروع لتوليد الكهرباء.

وقال الوزير، في بيان مشترك، إنهم على دراية جيدة بالمناقشات السابقة، التي أسفرت عن قيام وزارة الخارجية بإرسال مسودة مذكرة تفاهم.

وتعليقًا على الاجتماع، رأت صحيفة الجارديان النيجيرية، أن تكرار التجربة المصرية من شأنه توفير وفرة كبيرة من الإنارة، مؤكدة أن مصر تبني الآن أكبر محطات توليد كهرباء في العالم وهي مزيج من الطافة المتجددة.

زيارة مرتقبة

وأضاف وزير الكهرباء النيجيري، أن الحكومة الفيدرالية ستجدد الشراكة بين البلدين وستحدد موعد زيارة فريق من وزارة الكهرباء لمصر.

وفقًا للوزارة النيجيرية، سيجتمع الشركاء ويشكلون لجنة لتطوير القضايا والمجالات الأساسية التي يمكن للحكومة الفيدرالية النيجيرية العمل فيها مع الإدارة المصرية.

في وقت سابق من هذا العام، أجرى البلدان مناقشات بشأن صفقة لتوليد الطاقة بين نيجيريا ومصر.

وقال عليو إنهم خلصوا أيضًا إلى أن مذكرة التفاهم قد توفر الإطار السياسي والقيادي الضروري للشراكة. ونتيجة لذلك، تم تقديم دعوة من القاهرة لفريق رفيع المستوى من وزارة الطاقة لزيارة مصر لمناقشة واستكشاف مجالات معينة من الشراكة.