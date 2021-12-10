التنسيقية تهنئ 2 من أعضائها بعد حصولهما على ماجستير من جامعة إسلسكا

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبتين راجية الفقي وهيام فاروق، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بمناسبة حصولهما على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة إسلسكا مصر.

منحة دراسية مقدمة من اسلسكا

وحسب بيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإن النائبتين حصلتا على تلك المنحة، وهي منحة دراسية مقدمة من جامعة إسلسكا لموظفى الجهاز الإداري للدولة المصرية.

تعاون لتأهيل 1500 موظف حكومي

ويأتى فى إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة إسلسكا مصر، الذي بدأ في عام 2015، لتأهيل 1500 موظف حكومي، من خلال تعزيز وبناء القدرات، وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة، والمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة في مصر خلال المرحلة المقبلة، وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية، المناصب القيادية بالوزارات والعمل السياسي.