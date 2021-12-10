«المنتدى العالمي للتعليم العالي» يناقش تحديات المؤسسات لضمان الجودة

تواصلت فعاليات المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي «رؤية المستقبل» لليوم الثالث على التوالي، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمنت الفعاليات، جلسة بعنوان «ضمان الجودة في المعيار الجديد»، وناقشت التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي للحفاظ على جودة التعلم، واستكشاف كيفية تغير احتياجات الأكاديميين والمتعلمين في المعيار الجديد لضمان الجودة، وما هي المجالات التي كانت الاستجابة فيها كافية، والمجالات التي لا يزال هناك حاجة لتحسينها، ومستقبل التعليم الطبي، فضلًا عن تأثير وباء فيروس كورونا غير المتوقع، الذي أصاب العالم خلال العامين الماضيين.

حاضر فى فعاليات الجلسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية بمصر، الدكتور أيمن الباز أستاذ ورئيس قسم الهندسة الحيوية جامعة لويزفيل، الدكتور محمد بسيوني أستاذ طب الأطفال كلية الطب جامعة المنصورة، رئيس هيئة التدريب الطبي الإجباري المصرية.

سياسات جديدة في التعلم والامتحانات بالجامعات مع كورونا

وأكد لطفي، ضرورة تبني سياسات جديدة في التعلم والامتحانات بالجامعات في ظل جائحة كورونا، تعتمد على الفهم، وضرورة التنسيق مع جميع الجهات المختلفة لضمان جودة التعليم الإلكتروني.

وأشار أيمن الباز، إلى التحديات التي تواجه العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، وتشمل تطوير المعامل والقاعات، وكذلك البنية التحتية بالجامعات، وتوفير خوادم حديثة لاستيعاب المقررات الإلكترونية المطلوبة، فضلاً عن التدريب الافتراضي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ورفع كفاءتهم للعمل على تقديم المناهج الجامعية، وإدارة الفصول الافتراضية عن بُعد.

بسيوني: الوباء أثر على العالم كله

وأشار بسيوني، إلى تأثير الوباء خلال العامين الماضيين على العالم بأكمله، الذي أجبر الجميع على ضرورة التغيير في آليات التعلم، مع الاهتمام بضمان الجودة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بإجراء العديد من التعديلات في إجراءات التقييم بالجامعات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، خلق فرصًا عديدة لعقد اجتماعات، وبحث أوجه التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما وفر فرصًا عديدة لعقد شراكات وتعاون مع جامعات أجنبية مرموقة على المستوى الدولي.

وأتاح المعرض المُصاحب للمنتدى، تعريف الخبراء الأجانب وصناع القرار بمؤسسات التعليم العالي بالعديد من الدول الأجنبية والعربية والإسلامية بأوجه التطور الملحوظ الذي تشهده الجامعات المصرية، إضافة إلى البرامج الدراسية الحديثة التي يتم تدريسها بالجامعات المصرية، والتعرف عن قُرب على جهود الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية.