بريد الوطن .. وفّر مدرس إنجليزي لأولادنا في مدرسة الجزائر يا وزير التعليم

نشكو نحن أولياء أمور تلاميذ مدرسة الجزائر الرسمية للغات بمنطقة حدائق الزيتون، التابعة لإدارة الزيتون التعليمية بالقاهرة، من عدم وجود مدرس إنجليزى لطلاب الصف الأول الابتدائى، منذ بداية العام الدراسى حتى هذه اللحظة، رغم أن تلك المرحلة الدراسية يحتاج فيها التلميذ إلى تأسيس، وحدث أن تقدمنا بشكاوى عديدة لإدارة الزيتون التعليمية، ولم يتم أى شىء، كما لو أن أحداً لم يستمع لشكوانا، وحالياً فإن التلاميذ يقضون وقتهم فى المدرسة بدون تدريس اللغة الإنجليزية، لذلك نناشد وزير التعليم، سرعة التدخل، وتوجيه السادة المسئولين بإدارة الزيتون التعليمية بمراجعة المدرسة ومطالبتها بتوفير مدرس إنجليزى.

عن أولياء الأمور: جمال عبدالرحيم أحمد

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