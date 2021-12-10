«السياحة»: القطاع سيستعيد كامل عافيته خلال عام 2022

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن صناعة السياحة المصرية، ستستعيد كامل عافيتها الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا، خلال العام المقبل، لافتة إلى أن القطاع حقق أرقام جيدة للغاية، وأكثر من المتوقع خلال العام الجاري، متابعة: «بالمقارنة بالتأثير السلبي لجائحة كورونا على الحركة السياحية الوافدة للعديد من الدول المنافسة لمصر سياحيا بالشرق الأوسط، سنجد أن القطاع السياحي المصري، كان الأكثر قدرة على التعافي خلال عام 2021».

احتفالية طريق الكباش كان لها مردود عالمي «إيجابي»

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن احتفالية طريق الكباش التي أقيمت خلال الشهر الماضي بالأقصر، كان لها مردود إيجابي عالميا، حيث أعلنت العديد من الدول، رغبتها فى تسيير رحلات إلى مدينة الألف باب خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن تلك الاحتفالية التي تابعها العالم باهتمام وإعجاب، كانت تطبيقا عمليا لاستراتيجية الترويج السياحي الجديد لمصر، وذلك عن طريق جذب انظار سائحي العالم للإمكانات السياحية، التي تمتلكها مصر، من خلال احتفالية منقولة على الهواء مباشرة إلى العديد من دول العالم.

وأشارت «شلبي»، إلى أن احتفالية طريق الكباش، ستقام بشكل سنوي، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة، لعمل أجندة سياحية للمقصد السياحي المصري، تستمر طوال العام، لافتة إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة السياحة، التي ستكون لها مردود إيجابي في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.

رفع جودة الخدمة المقدمة للسياح

وأوضحت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن الوزارة تعمل بشكل جدي خلال الفترة الحالية، لرفع جودة الخدمة المقدمة للسياح والنزلاء بالمنشآت الفندقية، من خلال تنمية مهارات العاملين بالفنادق والمطاعم السياحية، من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية، فضلا عن الاهتمام بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية وآمن وصحة الغذاء المقدم للرواد والنزلاء بالمطاعم والفنادق، بواسطة العديد من الإجراءات، مثل وجود شركات دولية متخصصة لمراجعة التزام المنشآت السياحية والفندقية باشتراطات السلامة الصحية، بالإضافة إلى استمرار اللجان التفتيشية المفاجئة لوزارة السياحة على تلك المنشآت.