نائب وزير السياحة يستعرض مع وفد أجنبي جهود استعادة ثقة السائح بعد كورونا

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعاً مع ممثلي شركة Jefferies -جيفريز الدولية المُتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية، ومجموعة من المستثمرين الأجانب، لاستعراض آخر التطورات التي تشهدها السياحة المصرية، وذلك بحضور ساندرا فريد المستشار الاقتصادي لوزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأكّدت نائب وزير السياحة، أنَّ المقصد السياحي المصري يمتلك العديد من فرص الاستثمار، مشيرة إلى جهود الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار في العمل على استعادة السياحة المصرية لمعدلاتها بعد تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، موضحة أنَّ هذه الجهود قد أثمرت عن استعادة ثقة السائح في المقصد المصري، مضيفة أنَّ من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة وفتح أسواق سياحية جديدة.

تنويع الأسواق السياحية أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا

كما أشارت إلى الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر التي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري باعتباره مقصد متجدد ومتنوع يقدم تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق، إلى جانب استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والفنية والأثرية والثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحي، إضافة الى إبراز مشروعات البنية الأساسية السياحية القوية التي تقوم بها الدولة والمشروعات القومية الكبرى.

أصداء إيجابية رائعة لافتتاح طريق الكباش

كما تحدثت نائب وزير السياحة، عن فعالية «الأقصر.. طريق الكباش» التي أُقيمت يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى الأصداء الإيجابية الرائعة لها على مستوى العالم حيث أبرزت المقومات الفريدة للأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

وأكّدت أنَّ مثل هذه الفعاليات المبهرة والمشروعات العملاقة تصب بالنفع على قطاع السياحة وتساهم في تحقيق هدف الوزارة في جذب أعداد أكبر من السائحين من مختلف الأسواق السياحية وهو ما يؤدى بدوره إلى دفع عجلة الاقتصاد القومى.

كما نوهت الى إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة التي يتمّ من خلالها التعرف على حجم إنفاق السائحين لتوثيق مدى مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي، وخلق فرص عمل.