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نائب وزير السياحة تشارك باحتفال سفارتي بنجلاديش والهند باليوبيل الذهبي

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الوطن
08:36 م | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

شاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في الاحتفال الذي أقامته سفارتي بنجلادش والهند بالقاهرة بمناسبة اليوبيل الذهبي، لبدء العلاقات الدبلوماسية بين بنجلادش والهند واليوبيل الذهبي لاستقلال بنجلادش، وذلك نيابة عن الوزير، الدكتور خالد العناني.  

وخلال الاحتفال ألقت نائب الوزير، كلمة استهلتها بالتأكيد على العلاقات القوية التي تربط مصر وكلا البلدين في مجال السياحة والآثار، مشيرةً إلى ترحيب الوزارة بمزيد من التعاون مع البلدين لتبادل الخبرات في مجال السياحة.

كما أوضحت أن مصر تتمتع بمقومات سياحية وأثرية متنوعة، وهو ما يميزها عن غيرها من المقاصد السياحية الأخرى، مشيرةً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لإبراز هذه المقومات المتنوعة والمتميزة للعالم.

ومن جانبه، أشار السفير أجيت جوبتي، سفير الهند في القاهرة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند منذ عقود.

العلاقات المتميزة التي تربط مصر وبنجلادش

كما تحدث السفير مونيرول إسلام، سفير بنجلادش في القاهرة عن العلاقات المتميزة التي تربط مصر وبنجلادش، وتقوم على القيم المشتركة والتعاون المتبادل في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول العربية التي اعترفت بدولة بنجلادش وأن العلاقات بين البلدين ازدادت قوة على مدار السنوات الماضية.

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