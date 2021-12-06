صاحب أمنية مقابلة محمد صلاح: «لو شفته هقوله أنت أحسن من ميسي ورونالدو»

قال علي هاني بطل مصر في ألعاب القوى، وأحد المشاركين في احتفالية قادرون باختلاف، -15 عاما- خلال مداخلة هاتفية، إنه شعر بسعادة غامرة: «الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل محترم جدا، ومصر كلها اتكلمت، وردود الفعل كانت رائعة».

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم» عبر شاشة dmc، أنه يتدرب على الجري منذ عام 2010، كما يتمنى مقابلة محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، ولاعب ليفربول الإنجليزي.

أتمنى أبقى زي صلاح

وتابع: «نفسي أبقى زيه، وهو قدوة للناس كلها، وخلاني أحب الكرة، لو قابلته هقوله أخبارك إيه أنا بحبك جدا، وبتابعك في الدوري الإنجليزي، وأنت حريف وأحسن من ميسي ورونالدو وأي لاعب كرة».

وقالت إيناس الجبالي بطلة لعبة رفع الأثقال لقصار القامة، إن يوم أمس كان جميلا وشعرت بتفاؤل وأمل كبير بسبب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتةً إلى أنها تبلغ من العمر 25 عاما، واتجهت إلى هذه الرياضة لكي تثبت نفسها في المجتمع.

تتمرن ساعتين لمدة 6 أيام وتعمل كمتطوعة

وأوضحت أنها تتمرن ساعتين في اليوم عدا الجمعة، وتطمح إلى تحقيق أرقام عالمية، كما تعمل كمتطوعة إدارية في نادي كفر سعد، لتقديم المساعدة لذوي الهمم، مشددةً على أن نظرة المجتمع تجاه قصار القامة خصوصا وذوي الهمم عموما تغيرت للأفضل بسبب دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلةً: «ألف شكر للريس وأتمنى تكون معانا كل سنة».