أخبار البحر الأحمر: الاستعداد للكريسماس وافتتاح مسجد واستقبال السائحين

شهدت محافظة البحر الأحمر عدد من الأحداث المهمة خلال الساعات القليلة الماضية يأتي على رأسها استعدادات مدن المحافظة لأعياد الكريسماس بالفنادق والمنتجعات السياحية واستقبال فنادق مرسى علم أكثر من عشرة آلاف عبر 68 رحلة طيران من 9 دول، وافتتاح قيادات المحافظة ومديرية الأوقاف مسجد الغفور الرحيم بمدينة الغردقة تحت إشراف َوزارة الأوقاف.

استعدادات البحر الأحمر للكريسماس

رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد باحتفالات الكريسماس بشجرة الكريسماس وبتعليق الزينة ومجسمات بابا نويل في طرقات الفنادق وتجهيز الهدايا وشجرة الكريسماس، وأعلنت محافظة البحر الأحمر الطوارئ وكثفت التواجد المروري والأمني، والتنسيق مع الفنادق والمنتجعات السياحية للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية خلال الاحتفالات والمتابعة المستمرة مع صحة البحر الأحمر لجاهزية المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

افتتاح مسجد الغفور الرحيم بمدينة الغردقة

افتتح قيادات محافظة البحر الأحمر ومديرية الأوقاف، مسجد الغفور الرحيم بمدينة الغردقة، والذي تم بناؤه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وألقى الدكتور محمود الشيمي، مدير أوقاف البحر الأحمر من مسجد الغفور الرحيم كلمة حول «مواجهة الفساد مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية»، موضحا أن الفساد ظاهرة سلبية تهدر طاقات الأفراد والدول وتقف عقبة في سبيل البناء والتنمية لذلك جاءت الشرائع السماوية متفقة على التحذير من الفساد بكل صوره وأشكاله.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وفي مدينة مرسى علم تستقبل الفنادق آلاف السائحين عبر 68 رحلة طيران سياحية قادمة من 9 دول أوربية تقل الآلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، حيث خصصت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بأحد الصالات المخصصة للحجر الصحي لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية.