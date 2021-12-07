أخبار البحر الأحمر.. تداول 1713 طن بضائع وضبط 86 طربة حشيش

شهدت أخبار البحر الأحمر عددا من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، منها ضبط 86 طربة حشيش بحوزة سائقين اثنين، حيث تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تداولت مواني البحر الأحمر 1713 طن بضائع عامة ومتنوعة، و332 شاحنة و12 سيارة.

ضبط سائق بحوزته 60 طربة حشيش بالغردقة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يعاونه الرائد الحسيني حلمي، من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 60 طربة من مخدر الحشيش، وذلك بمنطقة الأحياء شمالي مدينة الغردقة، لتوزيعها على تجار التجزئة بالغردقة باستخدام سيارة نصف نقل، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ضبط سائق بحوزته 26 طربة حشيش

كما تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث البحر الأحمر، يفيد تمكن الرائد إسلام عبدالحميد، رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة، والنقيب مصطفى أبو الليل، معاون مباحث القسم، من ضبط شخص يدعى «أحمد. ع» يستقل سيارة بداخلها 26 طربة حشيش، تزن قرابة 13كجم داخل جوال، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تداول 1713 طن بضائع عامة ومتنوعة و332 شاحنة و12 سيارة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر، تداول 1713 طن بضائع عامة ومتنوعة، و332 شاحنة، و12 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات 1273 طن بضائع عامة، و88 شاحنة، و11 سيارة ملاكي.

كما شملت حركة الواردات 440 طن بضائع عامة، و244 شاحنة، و1 سيارة ملاكي، فيما يتواجد 9 سفن على أرصفة المواني.