أخبار البحر الأحمر: مكافحة الفساد وتكريم الأطباء وزيارة طلاب الثانوية

شهدت محافظة البحر الأحمر عددا من الأحداث المهمة خلال الساعات القليلة الماضية يأتي على رأسها احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد بحضور محافظ البحر الأحمر ورئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، كما نظمت النقابة الفرعية للأطباء بالبحر الأحمر، حفل تكريم، كبار الأطباء المحالين إلى المعاش واستقبلت كلية الألسن بالغردقة وفدا من طلاب مدرسة الأحياء الثانوية بهدف توعية طلاب المرحلة الثانوية بالكليات المختلفة الموجودة في محافظة البحر الأحمر والتابعة لجامعة جنوب الوادي.

احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد بالبحر الأحمر

شهدت محافظة البحر الأحمر اليوم الخميس احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2021، بمدينة الغردقة بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والعميد إسلام عادل رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة البحر الأحمر، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام للاحتفال به.

وأشار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على هامش الاحتفالية على أهمية الدور السامي والفعال للهيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام.

نقابة الأطباء بالبحر الأحمر تكرم 59 طبيبا

كرمت النقابة الفرعية للأطباء بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور أحمد عبد المالك نقيب الأطباء 59 طبيب من المحالين للمعاش، داخل القاعة الرئيسية بمقر النقابة لتكريم كبار الأطباء المحالين للمعاش على مر تاريخ المحافظة، وذلك بحضور كوكبة من أطباء البحر الأحمر ومجلس نقابة الأطباء ويأتي هذا التكريم لكبار الأطباء المحالين للمعاش بالمحافظة، من جانب العرفان بالجميل لما قدموه على مدار سنوات طويلة من العمل وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة.

كلية الألسن بالغردقة تستقبل أول زيارة لطلاب المرحلة الثانوية

واستقبلت اليوم كلية الألسن بالغردقة وفدا من طلاب مدرسة الأحياء الثانوية المشتركة وذلك بهدف توعية طلاب المرحلة الثانوية بالكليات المختلفة الموجودة في محافظة البحر الأحمر والتابعة لجامعة جنوب الوادي.

كان في استقبال الوفد دكتور السعدي الغول السعدي عميد كلية الألسن مع حيث دار حديث معهم شجعهم فيه على الجد والاجتهاد وطلب منهم يضعوا نصب أعينهم هدفا ويسعون إلى تحقيقه، لافتاً إلى أن خريج كلية الألسن له طبيعة خاصة وبيئة البحر الأحمر في حاجة شديدة إليه.