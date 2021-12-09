رئيس شركة بكتل في اجتماع مع الملا: مجمع البحر الأحمر أكبر مشروع بالعالم

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع بريندان بكتل رئيس شركة بكتل العالمية، اليوم الخميس، على هامش مشاركته في مؤتمر البترول العالمي بمدينة هيوستن الأمريكية، حيث تم خلال اللقاء استعراض موقف تقدم الأعمال في مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي تقدر استثماراته بحوالي 7.5 مليار دولار، بالإضافة إلى بحث الاستعدادات للقمة العالمية للمناخ COP27، فضلاً عن استعراض أوجه التعاون في مجال التدريب والدعم الفني.

مشروع البحر الأحمر قيمة مضافة لثروات مصر

وأكد وزير البترول، خلال الاجتماع على أهمية مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات لما سيحققه من فائدة كبيرة وقيمة مضافة من ثروات مصر الطبيعية ويضعها، إلى جانب المشروعات الكبرى الأخرى التي ينفذها قطاع البترول حالياً، في مصاف الدول المنتجة للبتروكيماويات.

وأضاف وزير البترول، أن المشروع يعد الأضخم من نوعه في مصر وأفريقيا ويمثل نموذجاً للمشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج المحلى والتصدير وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التحول للطاقة النظيفة

تابع وزير البترول، أن قطاع البترول يعمل جنباً إلى جنب مع شركائه الأجانب للاستعداد لتنفيذ حزمة مشروعات ومبادرات للتحول إلى الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات والاستفادة من الغازات سيتم إطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ COP27 التي ستستضيفها مصر في عام 2022.

وأشار الملا، إلى أن قطاع البترول يحظى بالعديد من الشراكات الاستراتيجية المتميزة مع شركائه الأجانب ومن ضمنهم شركة بكتل التي حققت نجاحاً مشهوداً خلال ما يقرب من خمسين عاماً من العمل في مصر وقدمت نموذجاً من النجاح والالتزام بالعمل مع الشركات المصرية بقطاع البترول في مشروعات ناجحة.

مجمع البحر الأحمر أكبر مشروع على مستوى العالم

ومن جانبه أكد بكتل، أن مشروع مجمع البحر الأحمر يعد أكبر مشروع تنفذه الشركة حالياً على مستوى العالم بالتعاون مع شركتي انبي وبتروجت ويحظى بأولوية قصوى لدى الشركة، لافتًا إلى اعتزازه بالثقة الكبيرة التي منحها قطاع البترول المصري لشركة بكتل في تنفيذ هذا المشروع الضخم، مؤكدًا على التزام الشركة بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع وكذلك التزامها بتقديم برامج تدريبية للعاملين بالمشروع.