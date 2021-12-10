في ذكرى وفاة «الفشني».. «الأزهري» يقدم أصغر منشد: نسعى لإحياء مدرسته

قدم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، موهبة جديدة في الإنشاد الديني، وهو المنشد الأزهري مشرف فتحي البنا، أصغر منشد ديني في مصر، وأعلن الأول دعمه لهذه الموهبة الجديدة.

إحياء مدرسة الإنشاد المصرية

وأكد «الأزهري» عبر الراديو 9090: «هدفنا إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة والانشاد، نريد اكتشاف عشرات المواهب في الإنشاد والمديح وتلاوة القرآن الكريم، لنجدد مسيرة الشيخ محمد رفعت، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ طه الفشني، والشيخ سيد النقشبندي، والكثير من الأساتذة الكبار الذين هم زينة ورمز للديار المصرية بأصواتهم الرائعة في التلاوة والإنشاد.

وأضاف أن المنشد الصغير، مشرف فتحي البنا، من مواليد 20 أبريل 2009، وهو طالب بالصف الأول الإعدادي، بدأ يحفظ القرآن وهو في سن الرابعة وأتم حفظه حينما كان يبلغ من العمر 12 عامًا، وبدأ رحلته مع تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني، حتى أنه كان يقرأ القرآن يوم الجمعة بالمساجد الكبرى بقرية إدفينا في مركز رشيد بمحافظة البحيرة، وينشد في معظم الحفلات الدينية بالمساجد والمعاهد والمدارس.

الذكرى الـ50 على رحيل كروان الإنشاد

وتحدث «الأزهري» خلال الحلقة عن الشيخ طه الفشني، الذي تحل علينا الذكرى الـ50 على رحيله، إذ توفي كروان الإنشاد والتلاوة الشيخ طه الفشني، في مثل هذا اليوم 10 ديسمبر لعام 1971.

وفي هذه المناسبة، قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية: «يشرفني أن أقدم هذا النجم الجديد والصوت المبدع والموهبة المصرية الخالصة بهذه المناسبة».

تخريج المداحين

وكان قد شارك الدكتور أسامة الأزهري في حفل تخريج دفعات من المداحين والمنشدين والمبتهلين، بمدرسة الإنشاد الديني بقصر الأمير طاز بالدرب الأحمر، مجددًا دعمه في كل مرة لفن الإنشاد الديني في مصر.