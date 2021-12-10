إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي مع توك توك في الإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة جراء تصادم سيارة ملاكي مع توك توك مساء اليوم الجمعة بطريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة نمرة 3 التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بين سيارة ملاكي مع توك توك دون لوحات معدنية.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بأربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين هم: يوسف رضا هاشم، 16 عاماً مقيم بقرية أبو خليفة، مصاب بكسر في الساق اليمني وسحجات وكدمات في الجسم وأحمد منير عبد العاطي 16 عاماً مقيم بقرية أبو خلفية، مصاب بكسر في الترقوة وكدمات في الجسم ومحمد محمود عبد الحميد 15 عاماً مقيم بقرية أبو خلفية، مصاب بغيبوبة وكسر مضاعف في اليد اليمني والسيد صالح فؤاد 15 عاماً مقيمة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية مصاب باشتباه خلع في الكتف الأيمن.

التحفظ على السيارة والتوك توك

وانتقل على الفور رجال الأجهزة الأمنية من مركز شرطة القنطرة غرب إلى مكان الحادث وتم التحفظ على السيارة والتوك توك.

ونجح رجال الشرطة في إعادة حركة المرور إلى طبيعتها بعد استبعاد السيارة والتوك توك من مكان الحادث فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.