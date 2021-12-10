إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في تصادم سيارة بتروسيكل بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل بكسور وجروح مختلفة جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية «تروسيكل» دون لوحات معدنية على أحد الطرق الزراعية في محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية «تروسيكل» في منطقة نزلة كوبري محور 30 يونيو لطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بأربع سيارات إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر، إن المصابين هم: علاء محمد عيد 36 سنة مقيم بمركز ومدينة أبو صوير مصاب بجرح في الرأس وكدمات وسحجات في الجسم ونجله محمد 15 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وعبد الرحمن عبد الله إبراهيم 19 سنة مقيم بمركز ومدينة التل الكبير ومصاب بكسر في الفقرات العنقية وجروح مختلفة في الجسم ومحمود مصطفى صادق مقيم بمركز ومدينة أبوصوير 60 سنة مصاب بكدمات وسحجات في الجسم.

استقرار حالة المصابين

وقالت المصادر الطبية إن جميع حالات المصابين مستقرة عدا المصاب الثالث ويجرى إجراء الفحوصات والأشعات له للاطمئنان عليه.

وأضافت المصادر أن باقي المصابين حالتهم لم تستدعِ تواجدهم داخل المستشفى وأنه من المرجح خروجهم خلال الساعات القليلة المقبلة من المستشفى.

حادث على طريق بورسعيد

وكان تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة نمرة 3 التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بين السيارة ملاكي مع توك توك دون لوحات معدنية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بأربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.