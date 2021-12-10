أستاذ حالات حرجة: الانفعال الزائد في أوقات الفرح قد يؤدي للوفاة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، عن سبب وفاة أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق، الأسبوع الماضي، قائلا إنه توفي في أثناء الدقيقة 93 بعدما سجل فريقه هدفا نتيجة إصابته بسكتة قلبية أدت إلى وفاته، مشيرا إلى أن الدرس الأول من الحادث عدم الانفعال الزائد سواء في أوقات السعادة أو الحزن، لأنه قد يؤدي إلى خلل في ضربات القلب وعدم انتظامها وصولا إلى التوقف التام.

أدهم السلحدار لا ينسى بسبب حسن أخلاقه

وأضاف حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علما» على قناة «صدى البلد» أن لاعبي الكرة كثيرين لكن هناك العديدين منهم يستمرون بأخلاقهم ويبقون في الذاكرة، واللاعب الذي لا يتميز بالأخلاق الحميدة لا يثبت في ذهن الجمهور، لافتا إلى أن أدهم السلحدار لا يُنسى بسبب حسن أخلاقه.

وكشف أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، عن أن لاعب النادي الأولمبي السابق بدوي عبد الفتاح، ذهب ذات مرة إلى الحكم -قبل تقنية الفار- وقال له إنه سجل هدفا بيده، في أثناء مباراة الأهلي والأولمبي ضمن كأس مصر، مشيرا إلى أن الأهلي حصل على الكأس حينها بعدما كان الأولمبي أقرب إلى الفوز لكن أخلاق اللاعب منعته من تقبل فوز زائف.

من الضروري تعلم طريقة إنعاش القلب

وتابع أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أنه يجب على الجميع تعلم طريقة إنعاش القلب حال التعرض للأزمات والسكتات القلبية، مشيرا إلى ضرورة الذهاب إلى التلاميذ في المدارس لتعليمهم إنعاش القلب ليستطيعوا إنقاذ آبائهم لو تعرضوا للأزمة، وأيضا الموظفين وطلبة الكليات العسكرية، وأعضاء النوادي وغيرها: «هل حاول أحدهم إنعاش قلب أدهم وفشل؟ أم أنه لم يحاول أحد من الأساس؟».