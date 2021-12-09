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ضربة موجعة للرجاء قبل لقاء الأهلي بالسوبر.. 7 إصابات أبرزها «فرح وزريدة»

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حسن مظهر الدسوقي
10:30 م | الخميس 09 ديسمبر 2021
الرجاء المغربي

الرجاء المغربي

خاض فريق الرجاء المغربي مباراة ودية اليوم أمام الدفاع الحسني، استعدادًا لمواجهة الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها يوم 22 من ديسمبر الجاري على أحد الملاعب القطرية، حيث شهدت المباراة إصابات بعض اللاعبين الأساسيين في الفريق المغربي.

وتواصل مسلسل الإصابات داخل فريق الرجاء الرياضي، وذلك بعد إصابة كل من عبد الله فرح ومحمد زريدة، في المباراة الودية التي جرت اليوم، حيث كشف موقع البطولة المغربي بأن محمد زريدة لم يستطع استكمال المباراة حيث غادر في الشوط الأول وهو يعاني من الإصابة.

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