العميد السابق لـ"القومي للقلب": كورونا من مسببات السكتة القلبية

قال الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، إن السكتة القلبية هي القاتل الأول للبشر في مصر وعلى مستوى العالم، مشيرًا إلى أن القلب يسبق المخ في العمل منذ بداية الجنين في التشكل.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، أن عوامل الخطورة على القلب كثيرة للغاية فمنها ما هو كلاسيكي ومنها ما ظهر مع فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يسبب حدوث جلطات في القلب وجلطات في الكلى وجلطات في الكبد وجلطات في المخ وسكتة دماغية.

وأوضح: "حتى يعمل القلب بـ60 ضربة إلى 100 ضربة في الدقيقة، فإن الشخص الذي يبلغ من العمر 70 عامًا سيكون نبض قلبه ملياري دقة، بإيقاع منتظم لا يختل، ومن يعاني من اختلال دقات القلب، فإنه قد يكون يعاني من مشكلة كهربية ومشكلة في الأيونات، وبالنسبة لمن هم أكثر من 35 عامًا فإن الجلطة هي السر الرئيس للوفاة المفاجئة".

وناشد العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، بمعاملة ضحايا فيروس كورونا من الأطقم الطبية معاملة الشهداء.