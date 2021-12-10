وفد كلية الجراحين الملكية بجلاسكو: نحرص على إنشاء فرع في مصر

واصل المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي «رؤية المستقبل» فعالياته لليوم الثالث على التوالي، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات جلسة بعنوان «مستقبل التعليم الطبي»، بحضور مايك مكيردى Mike McKirdy رئيس الكلية الملكية للجراحين، وستيف جراهام Steve Graham الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للجراحين، وهانى عتيبة أستاذ أمراض القلب وعضو الكلية الملكية للجراحين.

وأعرب مايك عن سعادته، بدعوته ووفد الكلية الملكية للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا تطلع الكلية للتعاون مع مصر في إطار مبادئ الكلية الملكية، التي تعتمد على المشاركة، وبناء الصداقات.

كلية الجراحين الملكية بجلاسكو تضم 50 ألف أخصائي في مجال الرعاية الصحية

وقدم وفد الكلية الملكية عرضا تقديميًا حول كلية الجراحين الملكية بجلاسكو، التي تضم 50 ألف أخصائي في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الكلية متعددة التخصصات الطبية، حيث يخضع الملتحق بها لمراقبة وتقييم الأداء الطبي لمدة عامين، والتأكد من امتلاكه للمهارات الطبية، ثم يخضع للامتحان بالكلية للحصول على شهادة بنجاحه، لافتاً إلى أن الأمر لا يتوقف على الجانب العملي والمعرفة فقط بل أيضًا يمتد للتواصل مع المريض.

وأكد عتيبة، حرص كلية الجراحين الملكية على دعم الدارسين من كل أنحاء العالم، وكذلك إقامة الشراكات معهم، مشيرا إلى عمق الروابط بين إسكتلندا ومصر، والتعاون البناء في المجالات العلمية ولاسيما الطبية، مستشهدا بما قدمه العلماء والمبتكرين العرب والإسكتلنديين للبشرية، من اختراعات وابتكارات متعددة.

توفير فرص لتدريب الأطباء المصريين

واستعرض «عتيبة»، تاريخ كلية الجراحين الملكية باعتبارها من أقدم المؤسسات التعليمية الطبية في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى حصول الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور خالد عبد الغفار على الزمالة الفخرية للكلية الملكية، بما يؤكد أن مصر تعد شريكًا هاماً خاصة في ظل التعاون مع أكثر من جامعة ووزارة الصحة، لتوفير فرص لتدريب الأطباء المصريين.

وفي ختام الجلسة، أكد وفد كلية الجراحين الملكية بجلاسكو، حرصه على إنشاء فرع للكلية في مصر، في ظل ما تملكه من إمكانيات ومناخ جاذب لإتمام هذه الخطوة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، خلق فرصا عديدة لعقد اجتماعات وبحث أوجه التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، كما وفر فرصا عديدة لعقد شراكات وتعاون مع جامعات أجنبية مرموقة على المستوى الدولي.

وأتاح المعرض المصاحب للمنتدى تعريف الخبراء الأجانب وصناع القرار بمؤسسات التعليم العالي بالعديد من الدول الأجنبية والعربية والإسلامية بأوجه التطور الملحوظ الذي تشهده الجامعات المصرية، إضافة إلى البرامج الدراسية الحديثة التي يتم تدريسها بالجامعات المصرية، والتعرف عن قرب بجهود الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية.