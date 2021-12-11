الوسط الفني يدعم شيرين بعد ظهورها حليقة الرأس «زيرو».. «كسرة القلب وحشة»

دعم عدد كبير من الوسط الفني، الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد ظهورها حليقة الشعر في حفلها الغنائي المقام حاليا في إمارة أبو ظبي، في أول ظهور لها بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، وتحولت صفحات الفنانين عبر السوشيال ميديا إلى رسائل دعم وحب.

إسلام إبراهيم: هترجعي أقوى وأنجح

وقال إسلام إبراهيم: «كسرة القلب وحشة أوي ربنا يكفينا شرها.. ربنا مايحطنا في أي موقف من الاتنين لا نكسر حد ولا حد يكسرنا، إن شاء الله ترجع أقوى وأنجح وأسعد من الأول»

وكتب وائل عبدالعزيز: «متزعليش يا ست البنات ارجعي ونوري واشتغلي لجمهورك كله بيعدي الفرح بيعدي والحزن بيعدي وانتي واحشتينا، ربنا عوضه كبير وبعدين إنتي قمر في أي حاجة».

وأضاف وائل: «المرأة حين تحلق أغلى شئ وههبها الله لها وزينها به هو شعر رأسها هنا توجه رسالة قاسية وشجاعة لأنها كما تخلت عن رمز زينتها فأنها تستطيع أن تتخلى عن أي شيء في الحياة وبداية قوية لحياة جديدة».

مراد مكرم: إنتي من أهم أصوات مصر في آخر 20 سنة

وعلق الإعلامي مراد مكرم: «بحبك يا شيرين، من بداياتك لما طلعتي معايا في اسهر معانا وأنا بحبك.. وبحب صوتك، وإحساسك.. إنتي فعلا من أهم أصوات مصر في آخر 20 سنة».

وانضمت الإعلامية رضوى الشربيني، إلى عدد كبير من المشاهير الذين عبروا عن تضامنهم مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد ظهورها بـ«لوك جديد» على خشبة المسرح خلال حفلها بأبو ظبي، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل الدعم والحب ليكى يا شيرين».

وعلق المطرب الشعبي أحمد شيبة عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلا «شيرين عبدالوهاب: أنا جاية أقابلكوا بشكلي الجديد وياريت تتقبلوني زي م أنا كده.. برضه قمر وبنحبك بروحك الطيبة».