تفاصيل أول ألبوم لـ حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين عبدالوهاب

بدأ الفنان حسام حبيب، تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، الذي من المتوقع أن يطرحه في العام المقبل، كي يكون باكورة أعماله بعد الانفصال عن زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، في زيجة استمرت لما يقرب من 4 سنوات.

حسام حبيب يفاضل بين عدد من الأغاني لضمها لألبومه الجديد

وعلمت «الوطن» أن حسام حبيب منذ انفصاله عن شيرين عبدالوهاب، وهو يعكف إنجاز أغاني ألبومه الجديد، في الاستوديو الخاص بالملحن نابلسي، ومن المقرر أن تكون تلك الأعمال من ألحان نابلسي، وكلمات أدهم معتز، وتوزيع تيام علي، والأغنية ستكون رومانسية.

آخر ألبومات حسام حبيب كان عام 2016 بعنوان فرق كتير

ابعتد حسام حبيب عن طرح الألبومات منذ عام 2016، حينما طرح ألبوم «فرق كتير»، الذي كان قد تضمن الديو الغنائي الشهير الذى جمعه بشيرين بعنوان: «كل ما أغني» وكان ذلك العمل سببًا رئيسيًا في زواجهم.

ومنذ طرح الألبوم، ركز حسام فى العمل مع شيرين عبدالوهاب، حيث أصبح مديرًا لأعمالها ومرافق لها في كافة حفلاته الغنائية، وفضّل عدم طرح الأغنيات وعدم تقديم ألحان لأي من المطربين.

سبب انفصال شيرين عبدالوهاب

يذكر أن شيرين عبدالوهاب، كانت قد أصدرت بيانًا أوضحت فيه أسباب الانفصال عن حسام حبيب، موضحة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن، لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، وأنها تُكِنُّ كل الاحترام لحسام حبيب».

وتمّنت من الجميع عدم الخوض في أسباب الانفصال، مؤكدةً أنها أمور شخصية ولا تهم أي شخص آخر سواها هي وطليقها حسام حبيب.