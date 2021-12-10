«الحليبي» رئيسا لنادي صيد المحلة والسبكي نائبا عقب انتهاء الفرز

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على سباق انتخابات نادي صيد المحلة الرياضي بمحافظة الغربية اليوم الجمعة، عن إعلان فوز المحاسب محمد الحليبي بمنصب مقعد رئيس النادي للمرة الثانية بينما حسم مقعد نائب الرئيس، المحامي محمد السبكي بفارق أصوات كبيرة.

أسماء مجلس إدارة نادي صيد المحلة الرياضي

بينما حسم مقاعد العضوية فوق السن كل من المحاسب محمد طه درويش والمحامي أشرف حجاب وعلي نسيم والمحاسب خالد هواش وإيهاب فوزي بينما حسم مقعد أمين الصندوق مأمون السمان وعضوية تحت السن كل من أحمد البسطويسي ومحمد فؤاد بيبو.

جهود أمنية لتأمين مراحل التصويت في سباق انتخابات نادي الصيد

وكانت مديرية أمن الغربية رفعت حالة الاستنفار والتأهب القصوى لتأمين سباق انتخابات مجلس إدارة نادي صيد المحلة الرياضي حيث تم الدفع بعدد من الطواقم الأمنية الثابتة والمتنقلة والمدرعات ودوريات الشرطة السرية والنظامية للتأمين سير عمليات التصويت تزامنا مع توافد اللجان المشرفة من مديرية الشباب والرياضة لمتابعة اكتمال النصاب القانوني للحضور أعضاء الجمعية العمومية.

تقسيم لجان التصويت على مستوى 26 لجنة

كما أجريت عمليات التصويت علي مستوى 26 لجنة تحت إشراف قضائي كامل مقسمة داخل إحدى السرادقات المخصصة للعمليات التصويت بإحدى الساحات المطلة على مياه بحر شبين مع إلزام الحاضرين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الجارية.