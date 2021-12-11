شيرين عبدالوهاب تقتبس إطلالتها في حفلها الأخير من توني براكستون.. صور

تدوال رواد السوشيال ميديا، صور المطربة شيرين عبدالوهاب، خلال ظهورها في حفلها الذي أقيم أمس الجمعة، في أبوظبي، حيث ظهرت بفستان ذهبي حليقة الرأس، وتم مقارنة إطلالتها بإطلالة المغنية الأمريكية توني براكستون، والتي ظهرت في أول ديسمبر بلوك ترتدي خلاله فستانا ذهبيا وحليقة الرأس، حيث نشرت المغنية الأمريكية، مجموعة صور لها عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، بنفس الإطلاله التي ظهرت بها شيرين، خلال حفلها الأخير.

انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وأعلنت شيرين عبدالوهاب منذ أيام، انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، من خلال بيان رسمي عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك»، قالت فيه «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».

وأضاف البيان «تهيب النجمة شيرين عبدالوهاب الصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب».

وطرحت شيرين عبدالوهاب عقب الانفصال عن حسام حبيب، أغنية بعنوان «كلها غيرانة» مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بجانب تسريب أغنيتين لها دون تحديد سبب الطرح، منهما أغنية «القماص» التي تصدرت قوائم المشاهدات عبر «يوتيوب» وهي نسخة غير أصلية.