وزيرة الثقافة: طلبت التواصل مع «ملك أحمد» بعد رؤيتها في «قادرون باختلاف»

كشفت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تفاصيل استقبالها الطفلة ملك محمد، من أبطال احتفالية «قادرون باختلاف»، التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأول، بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على قناة «المحور».

ملك أحمد استطاعت أن تعبر عن نفسها بشكل رائع

وأكدت «عبد الدايم»، أن هذه الطفلة كانت مفاجأة إذ استطاعت أن تعبر عن نفسها بشكل رائع: «عندما رأيتها في العرض، طلبت التواصل معها وأسرتها، ودعوتهم للوزارة، وكان لها مطالب، إذ أنها عضو في مركز تنمية المواهب وتغني كما تحب العزف على البيانو».

استدعيت رئيس دار الأوبرا لفتح فصل بيانو

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن الطفلة لا تستطيع دراسة البيانو بسبب عدم وجود فصل مخصص لها في الأوبرا، وفي الحال استدعيت رئيس دار الأوبرا لفتح فصل، كما أن الطفلة أعربت عن تمنيها بأن تكون وزيرة وممثلة: «اتصلنا فورا بالفنانة وفاء الحكيم وستنضم إلى فرقتها لتكون فنانة، وفي الأسبوع المقبل سترأسنا في الاجتماع».

القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي

وتطرقت «عبد الدايم»، خلال المداخلة، إلى اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي في العالم المقبل، وذكرت أن هذا الأمر جاء بسبب القيمة التراثية للعاصمة المصرية، وسيتم تنظيم نحو 50 فاعلية خلال عام 2022، على أن يكون معظمها في القاهرة القديمة.