وزيرة الثقافة تستقبل نظيرها الأذربيجاني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، كريموف آنار جابيل أوغلو وزير الثقافة أذربيجان، وتورال رضاييف سفيرها بمصر، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات الفنية والثقافية.

عبد الدايم: التعاون يستهدف توطيد آواصر الصداقة

وأكدت «عبد الدايم»، قوة وعمق العلاقات بين مصر وأذربيجان، مشيرة إلى أن التعاون بينهما، يستهدف توطيد آواصر الصداقة واستثمارها لخلق المزيد من التمازج الثقافي والمعرفي بين المجتمعين، باستخدام القوى الناعمة، وبموجب الأنشطة التبادلية التي تشمل العديد من المجالات الفكرية والغنية.

ولفتت إلى تميز الإبداع فى دولة أذربيجان، موضحة أهمية تكثيف التبادل الثقافي والفني بين البلدين خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، كما رحبت بالاقتراحات التى تقدم بها الجانب الآذري لمد جسور التواصل بين الدولتين الصديقتين.

كريموف: مصر أيقونة السلام والبناء في العالم

وأشاد وزير ثقافة أذربيجان بالحراك الإبداعي في مصر، والإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات المتخصصة، مؤكدا السعي إلى تجديد وتطوير شتى رؤى التعاون بين الجانبين، مضيفا أن بلاده بصدد إطلاق مبادرة تحمل عنوان «الثقافة من أجل السلام»، تستهدف إعادة بناء دولة أذربيجان، داعيا الجانب المصري، للمشاركة ضمنها.

ووصف مصر بمهد الحضارات التي تمتد جذورها في أعماق التاريخ، وأيقونة السلام والبناء في العالم، مبديا رغبته فى إقامة العديد من الأنشطة التبادلية، التي تعكس ألوان الفنون والثقافة في المجتمعين، والتي تعزز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات، مشيرا إلى إقامة ملتقى حوار الثقافات العام المقبل.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تنظيم عدد من الأنشطة تلقي الضوء على الروابط الثقافية بين مصر وأذربيجان، تشمل مجالات السينما- المتاحف- والمعارض- تبادل الخبرات والباحثين بين البلدين في مجالات الفنون والعروض المتحفية- الاستفادة من الخبرات المصرية في الحفاظ على التراث- تبادل الموسيقيين وفرق الفلكلور الشعبي والمهرجانات التي يتم تنظيمها بالبلدين.