وزيرة الثقافة تصل إلى تونس وتلتقي نظيرتها حياة القرمازي

وصلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إلى العاصمة التونسية، وكان في استقبالها الدكتورة حياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية، والسفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس، حيث قاموا بجولة في المدينة العتيقة بالعاصمة، وتفقدوا مدينة الثقافة والفنون بمسارحها وقاعاتها، كما تابعوا استعدادات الفرق المصرية المشاركة في فعاليات الدورة 22 من أيام قرطاج المسرحية.

عبد الدايم: العام الثقافي المصري- التونسي يأتي تتويجا لتاريخ طويل من التواصل بين البلدين

وقالت عبد الدايم إن عام الثقافة المصرية- التونسية الذي أعلنه الرئيسان عبد الفتاح السيسي وقيس سعيد يأتي تتويجا لتاريخ طويل من التواصل بين البلدين ويعزز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مشيرة إلى عمق وقوة الروابط بينهما، وتابعت أن الفعاليات التبادلية تلقي الضوء على ألوان الحراك الإبداعي في الدولتين، مؤكدة أن مجال الثقافة والفنون إحدى الوسائل الفاعلة للتلاقي بين المجتمعات.

من جانبها، أبدت حياة قطاط القرمازي سعادتها بزيارة وزيرة ثقافة مصر، وأعلنت اعتزازها بالفكر والفن المصري وما بهما من عناصر تعبر عن ثراء التاريخ العربي، مشيرة إلى أن الإبداع يلعب دورا بارزا في تقوية العلاقات بين الشعوب ويعمق الصلات التاريخية والحضارية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول.

وأشاد السفير إيهاب فهمي بالعلاقات الوطيدة بين البلدين وبأهمية القوى الناعمة وتأثيرها الإيجابي في مسار العلاقات بين الدول لما لها من دور أساسي فى تدعيم جسور التواصل، إضافة إلى دورها في بناء وتطوير المجتمعات، كما ثمَّن الفعاليات التبادلية لعام الثقافة المصرية التونسية والتي شملت مختلف أشكال الإبداع في البلدين الشقيقين.

وكانت وزيرة الثقافة التونسية قد أقامت مأدبة غداء لوزيرة ثقافة مصر والوفد المرافق لها والذي ضم الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي في دار الجلد، أحد المباني التراثية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 250 عاما وذلك ترحيبا واحتفاء بها.